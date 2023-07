Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en légère baisse ce vendredi après que les dernières données aient signalé la résistance du marché du travail face au resserrement monétaire agressif de la Réserve fédérale.

Les données ont montré que si la croissance de l'emploi aux États-Unis a ralenti plus que prévu en juin après avoir augmenté le mois précédent, les conditions du marché du travail sont restées tendues, avec un taux de chômage en recul par rapport à son plus haut niveau depuis sept mois et des gains salariaux importants qui se poursuivent.

"Les chiffres d'aujourd'hui confirment que le marché de l'emploi est toujours solide... et ce rapport donne le feu vert à la Fed pour augmenter les taux", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities.

"En ce qui concerne les marchés, la clé est la menace de la Fed, et comme vous pouvez le voir, nous reculons sur les marchés à terme."

Les traders ont continué à parier que la Fed relèverait son taux d'intérêt de référence ce mois-ci dans une fourchette de 5,25 % à 5,5 %, mais se sont montrés sceptiques quant à d'autres hausses au-delà de cette fourchette.

Selon l'outil Fedwatch du CME, les traders considèrent maintenant qu'il y a environ 37 % de chances qu'une nouvelle hausse des taux ait lieu en novembre, alors qu'ils étaient presque à égalité avant la publication du rapport.

La plupart des mégacaps technologiques et de croissance, dont les valorisations sont mises sous pression lorsque les coûts d'emprunt augmentent, ont légèrement baissé dans les échanges de pré-marché, avec Microsoft et Alphabet en baisse de 0,3 % chacun.

Les principaux indices de Wall Street ont terminé en forte baisse jeudi dans le cadre d'un vaste mouvement de repli, l'indice de référence S&P 500 affichant sa plus forte baisse quotidienne en six semaines.

À 09:01 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 75 points, soit 0,22%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 10,5 points, soit 0,24%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 28,25 points, soit 0,19%.

Les trois principaux indices boursiers américains étaient en passe de terminer la semaine en baisse, l'escalade des tensions entre Pékin et Washington ayant également pesé sur le sentiment du marché.

Parmi les autres mouvements précoces, Tesla a légèrement augmenté de 0,5 % après avoir déclaré qu'il offrirait aux nouveaux acheteurs de ses véhicules électriques les plus vendus en Chine une prime en espèces équivalente à près de 500 dollars s'ils sont recommandés par un propriétaire existant.

Levi Strauss & Co a chuté de 7,5 % après que le fabricant de vêtements en denim a réduit ses prévisions de bénéfices annuels jeudi. (Reportage de Bansari Mayur Kamdar et Johann M Cherian à Bengaluru, reportage complémentaire de Caroline Valetkevitch ; Rédaction de Shinjini Ganguli)