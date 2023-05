Les indices de Wall street ont chuté mardi et les rendements du Trésor à court terme ont grimpé, les investisseurs étant de plus en plus inquiets de l'absence de progrès dans les négociations sur le plafond de la dette américaine.

Les représentants du président américain Joe Biden et des républicains du Congrès ont mis fin à un nouveau cycle de négociations sur le plafond de la dette mardi, alors que la date limite se rapproche pour relever la limite d'emprunt du gouvernement de 31,4 trillions de dollars ou risquer un défaut de paiement.

Les inquiétudes concernant le plafond de la dette ont poussé les rendements des bons du Trésor à un mois à un niveau record de 5,888 %, avant de baisser à la mi-journée.

Les investisseurs attendent également le compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale des 2 et 3 mai pour évaluer la prochaine décision probable de la banque centrale en matière de taux d'intérêt.

Les présidents régionaux de la Fed, James Bullard et Neel Kashkari, ont indiqué lundi que la banque centrale américaine pourrait devoir continuer à relever ses taux si l'inflation reste élevée.

"L'attente de base, du moins dans l'optique de la performance des marchés financiers, est qu'il y aura un accord pour prolonger le plafond de la dette, soit à court terme, soit quelque chose qui permettrait une prolongation plus normale", a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez U.S. Bancorp à Helena, dans le Montana.

L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 217,61 points, soit 0,65%, à 33 068,97 ; le S&P 500 a perdu 44,35 points, soit 1,06%, à 4 148,28 ; et le Nasdaq Composite a baissé de 152,40 points, soit 1,2%, à 12 568,38.

Selon les stratèges interrogés par Reuters, l'indice de référence S&P 500 devrait terminer l'année à 4 150 points, soit une légère baisse par rapport à la clôture de lundi (4 192,63).

Pour limiter les pertes, les données du S&P Global ont montré que l'activité commerciale américaine a atteint un niveau record de 13 mois en mai, grâce à une forte croissance dans le secteur des services.

Ce rapport est le dernier signe en date que l'économie a conservé son élan au début du deuxième trimestre, malgré les risques croissants de récession.

L'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) du département du commerce pour le mois d'avril, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, est attendu vendredi.

Broadcom Inc a progressé de 1,8% après que le fabricant de puces ait conclu un accord de plusieurs milliards de dollars avec Apple Inc pour utiliser des puces fabriquées aux États-Unis. Les actions d'Apple ont baissé de 1,2 %.

Zoom Video Communications a chuté de 7 % après que la plateforme de vidéoconférence ait annoncé sa plus faible croissance trimestrielle.

Parmi les résultats de la vente au détail, Lowe's Companies Inc a réduit ses prévisions de ventes annuelles comparables, alors que la demande diminue pour les produits d'amélioration de la maison. Lowe's a rebondi après des pertes initiales pour gagner près de 2,1 %.

Les actions des créanciers régionaux ont prolongé leurs gains de lundi, menés par une hausse de 9% de PacWest Bancorp.

L'indice KBW des banques régionales a atteint son plus haut niveau en trois semaines, en hausse de 2,4 %.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en progression sur le NYSE dans un rapport de 1,48 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,15 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré trois nouveaux records sur 52 semaines et un nouveau plus bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 85 nouveaux records et 57 nouveaux plus bas. (Reportage de Shreyashi Sanyal et Shristi Achar A à Bengaluru et Saeed Azhar et Noel Randewich à New York ; Rédaction de Vinay Dwivedi et Richard Chang)