Les principaux indices de Wall Street ont progressé mardi, les investisseurs évaluant un rapport mitigé sur les prix à la production et attendant des données cruciales sur les prix à la consommation attendues tôt mercredi pour fournir plus de clarté sur la trajectoire des taux d'intérêt américains.

Les prix à la production américains ont augmenté plus que prévu en avril, le coût des services et des biens ayant fortement augmenté, ce qui a conduit les opérateurs à réduire leurs paris sur une première baisse des taux en septembre.

Cependant, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mardi que le rapport sur l'indice des prix à la production était plus mitigé que chaud, étant donné que les données de la période précédente ont été révisées à la baisse.

Les investisseurs ont également été rassurés par le commentaire de M. Powell selon lequel il ne s'attend pas à ce que la prochaine décision de la banque centrale en matière de taux d'intérêt soit une augmentation, malgré la récente série d'inflation plus élevée que prévu.

"C'est la raison pour laquelle les rendements (du Trésor) sont en baisse et cela aide probablement beaucoup de secteurs comme les petites capitalisations", a déclaré Sonu Varghese, Global Macro Strategist chez Carson Group.

Les investisseurs attendaient les chiffres de l'indice des prix à la consommation de mercredi pour déterminer si les surprises à la hausse du premier trimestre étaient un accident de parcours ou une tendance inquiétante.

"La politique sera déterminée par l'évolution de l'inflation, les indices restent donc en place jusqu'à ce que nous obtenions plus d'informations", a déclaré M. Varghese.

L'inflation stagnante et la vigueur persistante du marché du travail ont incité les marchés financiers et la plupart des économistes à repousser les attentes d'une première réduction des taux d'intérêt de la Fed à septembre, alors qu'elles étaient prévues pour mars au début de l'année.

Les actions se sont redressées depuis le début de l'année, les trois principaux indices américains s'approchant de nouveaux records grâce à des bénéfices supérieurs aux prévisions pour le premier trimestre et à l'espoir que la Fed réduise ses taux d'intérêt dans le courant de l'année.

À 14:36 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 89,52 points, ou 0,23%, à 39,521.03, le S&P 500 a gagné 17,57 points, ou 0,34%, à 5,238.99 et le Nasdaq Composite a augmenté de 101,58 points, ou 0,62%, à 16,489.82.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a surpassé les grandes capitalisations avec un gain de près de 1 %.

Les actions de Home Depot ont chuté de 0,4 % après que le détaillant a affiché une baisse plus importante que prévu de ses ventes trimestrielles dans des magasins comparables, les Américains prudents ayant dépensé moins pour des articles de grande valeur et s'étant concentrés sur des travaux de réparation et d'entretien à petite échelle de leur maison.

Les actions cotées en bourse d'Alibaba ont perdu 6,8 % après la publication d'une chute de 86 % du bénéfice du quatrième trimestre.

Les actions de On Holding ont grimpé de 18 %, le fabricant de chaussures ayant relevé ses prévisions de ventes annuelles après avoir dépassé les prévisions de ventes trimestrielles, citant la forte demande pour ses chaussures de course.

Le président américain Joe Biden a dévoilé un ensemble de fortes augmentations des droits de douane sur une série d'importations chinoises, y compris les véhicules électriques, les puces informatiques et les produits médicaux.

Les actions cotées en bourse du fabricant chinois de véhicules électriques Li Auto ont chuté de 2,8 %, tandis que Tesla a gagné 2,9 %.

Les actions de GameStop ont bondi de 53 %, prolongeant ainsi leur récent rallye après que le porte-drapeau Roaring Kitty se soit affiché sur X.com pour la première fois en trois ans.

D'autres participants au rallye des mèmes de 2021 et des actions fortement court-circuitées, AMC Entertainment et Koss Corp, ont tous deux augmenté d'environ 30 %.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,21 contre 1 sur le NYSE, où il y a eu 282 nouveaux sommets et 23 nouveaux creux.

Sur le Nasdaq, les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse avec un ratio de 1,72 contre 1. Le Nasdaq a enregistré 127 nouveaux plus hauts et 69 nouveaux plus bas.

Le S&P 500 a enregistré 27 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher. (Reportage de Sinéad Carew à New York, Bansari Mayur Kamdar et Shristi Achar A à Bengaluru ; rédaction de Sriraj Kalluvila, Devika Syamnath et Richard Chang)