Les actions américaines ont légèrement augmenté lundi, avec peu de catalyseurs pour susciter la conviction avant la série de résultats des grandes capitalisations, les données économiques et la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'indice Nasdaq Composite et l'indice S&P 500 ont progressé, l'indice S&P 500 étant en passe d'atteindre un nouveau record à la clôture.

BlackRock a relevé son opinion globale sur les actions américaines de "neutre" à "surpondérer".

L'indice Dow Jones des valeurs industrielles est resté pratiquement inchangé.

Une série de résultats d'entreprises technologiques de premier plan et d'entreprises à forte composante technologique attendent dans les coulisses, à commencer par Alphabet Inc et Microsoft Corp. mardi, Qualcomm Inc. mercredi et Apple Inc, Amazon.com et Meta Platforms Inc. jeudi.

"Les investisseurs attendent avec impatience que 20 % des entreprises du S&P 500 publient leurs résultats cette semaine", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef de CFRA Research à New York. "Les investisseurs attendent avec impatience que 20 % des entreprises du S&P 500 publient leurs résultats cette semaine", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research à New York.

D'autres résultats très attendus sont ceux de General Motors Inc. mardi, de Boeing Co. jeudi, et des géants du pétrole Exxon Mobil Corp et Chevron Corp. vendredi.

Le Federal Open Markets Committee (FOMC) doit se réunir mardi pour sa réunion de politique monétaire de deux jours, au cours de laquelle les membres votants devraient laisser le taux cible des fonds fédéraux inchangé entre 5,25 % et 5,50 %.

"La première question que les investisseurs essaieront de tirer de la déclaration et de la conférence de presse est de savoir si la Fed réduira ses taux en mars, mai ou même juin", a ajouté M. Stovall. "Nous sommes convaincus que les baisses de taux seront plus tardives et moins nombreuses que ce que Wall Street anticipe."

Le président de la Fed, Jerome Powell, et d'autres décideurs politiques ont prévenu qu'il ne fallait pas s'attendre à des baisses de taux d'intérêt avant que l'inflation ne se refroidisse pour atteindre son objectif annuel moyen de 2 %, mais ils ont également promis de rester agiles lorsqu'ils réagissent aux données économiques.

La liste des rapports économiques de cette semaine comprend le marché du travail, avec l'enquête sur les ouvertures d'emploi et le roulement de la main-d'œuvre, ADP, les coûts de l'emploi du quatrième trimestre, la productivité et les licenciements prévus, et le rapport sur l'emploi de janvier vendredi.

Les prix des logements Case-Shiller, la confiance des consommateurs, l'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'Institute for Supply Management (ISM), les dépenses de construction et les commandes d'usine sont également à l'ordre du jour.

Les données économiques robustes de ces derniers temps - en particulier les chiffres élevés du produit intérieur brut et des dépenses de consommation personnelle de la semaine dernière - ont à la fois apaisé les craintes d'une récession imminente et jeté un froid sur les espoirs de voir la Fed commencer à réduire ses taux d'intérêt dès le mois de mars.

L'indice S&P 500 a progressé de 0,24 % pour atteindre 4 902,83 points. Le Nasdaq a gagné 0,53% à 15 537,08 points, tandis que le Dow Jones a progressé de 0,08% à 38 140,97 points.

Sur les 11 indices sectoriels du S&P 500, huit ont progressé, menés par la consommation discrétionnaire, en hausse de 0,72%, suivie d'un gain de 0,46% pour les services de communication.

Tesla Inc a gagné 3,1% après que le fabricant de voitures électriques ait révélé ses plans d'investissement.

Robot a chuté de 7,0 %, le fabricant d'aspirateurs robots et Amazon ayant abandonné leur projet de fusion face à l'opposition des régulateurs antitrust de l'UE.

Meta Platforms a augmenté de 1,6 % après que le courtier Jefferies a relevé son objectif de prix sur l'action de 425 à 455 dollars.

Warner Bros Discovery a perdu 2,6 %, le courtier Wells Fargo ayant rétrogradé la plateforme de diffusion en continu de "surpondération" à "pondération égale".

La société de technologie financière SoFi Technologies a bondi de 19,4 % après avoir enregistré un bénéfice au quatrième trimestre.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse au sein du S&P 500 dans une proportion de 1,1 pour 1.