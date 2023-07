Les actions américaines étaient en hausse mardi après-midi, aidées par les gains des valeurs financières, tandis que les investisseurs attendaient des rapports clés sur l'inflation et le début des bénéfices du deuxième trimestre dans les jours à venir.

Les investisseurs attendent des indices supplémentaires pour savoir si les pressions sur les prix diminuent et si la Réserve fédérale approche de la fin de son cycle de hausse des taux d'intérêt.

Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis sont attendues mercredi, tandis qu'un rapport sur les prix à la production est prévu jeudi.

Les actions de JPMorgan Chase & Co ont gagné 1,5 % après que Jefferies a relevé le titre à "acheter" avant les résultats trimestriels de la banque attendus vendredi.

Les résultats de JPMorgan et d'autres grandes banques plus tard dans la semaine devraient donner le coup d'envoi officieux de la période de publication des résultats du deuxième trimestre. L'indice bancaire S&P a progressé de 1,4 %.

"Il est agréable de voir le marché s'élargir à l'approche des résultats", a déclaré Tim Ghriskey, stratégiste principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York.

"Nous avons beaucoup de données qui vont arriver ici ... et les attentes pour le troisième trimestre sont également une préoccupation en termes d'orientations que les entreprises pourraient donner lors des appels de résultats".

Le S&P 500 est en hausse d'environ 15 % depuis le début de l'année, les valeurs technologiques ayant progressé d'environ 39 % au cours de cette période.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 210,5 points, soit 0,62 %, pour atteindre 34 154,9, le S&P 500 a gagné 11,32 points, soit 0,26 %, pour atteindre 4 420,85 et le Nasdaq Composite a ajouté 4,64 points, soit 0,03 %, pour atteindre 13 690,12.

Parmi les gagnants de la journée, Amazon.com a augmenté de 0,7 % grâce à son événement de magasinage de 48 heures "Prime Day" qui se déroule cette semaine.

De même, Salesforce a augmenté de 3,1 % après que la société de services en nuage a déclaré qu'elle augmenterait les prix de certains de ses outils de marketing et de nuage, une première en sept ans.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 2,79 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,53 contre 1 a favorisé les valeurs en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 45 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux ; le Nasdaq Composite a enregistré 81 nouveaux sommets et 34 nouveaux creux. (Reportage de Caroline Valetkevitch à New York ; Reportage complémentaire de Johann M Cherian et Bansari Mayur Kamdar à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel et Matthew Lewis)