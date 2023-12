Wall Street a légèrement progressé dans les échanges de jeudi, alors que les paris de réduction des taux d'intérêt au cours de l'année à venir ont soutenu les prix des actions et que les participants au marché ont envisagé une confirmation potentielle du marché haussier.

Les trois principaux indices boursiers américains étaient légèrement dans le vert, Apple et Microsoft faisant partie des valeurs sensibles aux taux d'intérêt qui ont apporté le plus de soutien.

Les trois indices sont restés sur la voie des gains mensuels, trimestriels et annuels.

"C'est l'un des meilleurs rallyes de fin d'année que nous ayons jamais vu et une grande partie de ce rallye a eu lieu avant le pivot de la Fed à la mi-décembre", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group à Omaha.

"C'est un bon rappel du chemin parcouru depuis les profondeurs du marché baissier de l'année dernière et un rappel aux investisseurs que les nuages sombres arrivent, mais que le soleil revient toujours", a ajouté M. Detrick.

L'indice S&P 500 reste à un cheveu de son record de clôture de 4 796,56 atteint le 3 janvier 2022. L'indice était dernièrement 0,1 % en dessous de ce niveau.

Si le S&P 500 atteint un nouveau record de clôture, cela confirmerait que l'indice phare est entré dans un marché haussier lorsqu'il a atteint le creux de clôture du marché baissier en octobre 2022.

"Atteindre de nouveaux sommets après deux ans pourrait être un signe subtil que la vigueur économique pourrait être au rendez-vous en 2024", a déclaré M. Detrick.

Les données publiées en début de journée, notamment les demandes d'allocations chômage, les ventes de logements en attente et les données préliminaires sur le commerce et les stocks, ont toutes brossé le tableau d'une économie en perte de vitesse mais résistante.

Ce scénario a contribué à consolider les paris selon lesquels la Réserve fédérale américaine pourrait réduire son taux directeur plus tôt que prévu et pourrait réaliser un atterrissage en douceur en évitant la récession.

À la dernière minute, les marchés financiers ont évalué à 74,1 % la probabilité que les décideurs politiques réduisent le taux cible des fonds fédéraux de 25 points de base en mars, selon l'outil FedWatch du CME.

À 14:09PM ET, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 83,99 points, ou 0,22%, à 37 740,51, le S&P 500 a gagné 8,16 points, ou 0,17%, à 4 789,74 et le Nasdaq Composite a ajouté 21,23 points, ou 0,14%, à 15 120,41.

Parmi les 11 principaux secteurs de l'indice S&P 500, les services publics ont enregistré la plus forte hausse en pourcentage. Les actions du secteur de l'énergie sont celles qui ont le plus baissé, en raison de l'effondrement des prix du pétrole brut.

Les actions de sociétés chinoises cotées aux États-Unis, dont Alibaba Holdings, PDD Holdings et JD.Com Inc, ont progressé de 1,1 % à 2,8 %, alors que les valeurs sûres chinoises ont enregistré leur plus forte hausse en cinq mois.

CytoSorbents a chuté de 38,7 % après que le dispositif de l'entreprise visant à réduire les saignements pendant la chirurgie n'a pas atteint l'objectif principal d'une étude.

Boeing a chuté de 0,8 % après que l'avionneur a demandé aux compagnies aériennes d'inspecter les nouveaux avions 737 MAX à la recherche d'un boulon desserré dans le système de contrôle du gouvernail.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse sur le NYSE dans un rapport de 1,08 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,07 contre 1 a favorisé les valeurs en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 42 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher ; le Nasdaq Composite a enregistré 129 nouveaux sommets et 33 nouveaux planchers. (Reportage de Stephen Culp ; reportages complémentaires de Shubham Batra et Amruta Khandekar à Bengaluru ; rédaction de David Gregorio)