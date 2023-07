Les actions américaines ont légèrement augmenté lundi après les pertes de la semaine dernière, mais la prudence a prévalu avant le rapport sur les prix à la consommation de mercredi et le début des résultats du deuxième trimestre.

Les investisseurs sont impatients de voir si les pressions sur les prix continuent à se modérer. Cela pourrait éclairer les perspectives en matière de taux d'intérêt, de nombreux traders s'attendant à ce que la Réserve fédérale relève ses taux d'intérêt de 25 points de base ce mois-ci.

Les investisseurs prendront également connaissance des commentaires d'un certain nombre de responsables de la Fed cette semaine. La présidente de la Fed Bank of Cleveland, Loretta Mester, a déclaré lundi que les pressions inflationnistes toujours fortes incitent la banque centrale à procéder à de nouvelles augmentations de taux.

"Le marché est évidemment prêt pour l'ouverture de la saison des bénéfices, mais les investisseurs sont également très attentifs aux prix à la consommation et aux perspectives des taux d'intérêt, a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Mme Mester n'a pas dévié de son ancienne position selon laquelle la Fed doit continuer à relever ses taux pour juguler l'inflation galopante.

Les résultats des entreprises du S&P 500 devraient débuter officieusement cette semaine avec les rapports de certaines grandes banques américaines. Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices aient chuté de 6,4 % au deuxième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, selon les données IBES de Refinitiv.

Les actions du fabricant de puces Intel ont augmenté de 2,6 % et celles de Qualcomm de 1,3 % après que la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré au cours du week-end que les réunions avec les hauts fonctionnaires chinois avaient été "directes" et "productives".

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 167,86 points, soit 0,5 %, à 33 902,74, le S&P 500 a gagné 3,89 points, soit 0,09 %, à 4 402,84 et le Nasdaq Composite a ajouté 4,30 points, soit 0,03 %, à 13 665,01.

Icahn Enterprises a augmenté de 21 % après que la société d'investissement a déclaré que Carl Icahn et les banques ont finalisé des accords de prêt modifiés qui délient les prêts personnels de l'investisseur activiste du prix de négociation de sa société.

Les stratèges de Citigroup ont abaissé lundi la note des actions américaines à "neutre", et ont déclaré que la croissance des mégapoles est prête pour un repli et que les risques de récession aux États-Unis pourraient encore se faire sentir.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 2,27 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 2,27 contre 1 a favorisé les valeurs en progression.

Le S&P 500 a enregistré 26 nouveaux records sur 52 semaines et quatre nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 50 nouveaux records et 41 nouveaux records à la baisse. (Informations complémentaires fournies par Johann M Cherian et Bansari Mayur Kamdar à Bengaluru ; modifications apportées par Saumyadeb Chakrabarty, Shinjini Ganguli et Richard Chang)