* Hut 8 en hausse après l'approbation par le tribunal du plan d'exploitation minière de Celsius Network

* La technologie devrait être le plus gros gagnant en 2023

* Les indices sont en hausse : Dow 0,12%, S&P 0,06%, Nasdaq 0,01%.

29 décembre (Reuters) - Les actions américaines ont été modérées au dernier jour d'une année riche en rebondissements, tandis que l'indice de référence S&P 500 a oscillé autour de son plus haut niveau historique en raison des attentes croissantes de la Réserve fédérale en matière de baisse des taux d'intérêt au début de l'année prochaine.

Le S&P est à deux doigts de son record historique de clôture atteint en janvier 2022. S'il termine au-dessus de ce niveau, cela confirmerait que l'indice est entré dans un marché haussier après avoir atteint le creux de clôture du marché baissier en octobre 2022.

Les trois principaux indices sont en passe de réaliser des progressions mensuelles et trimestrielles, ainsi que des gains à deux chiffres en 2023. Ils sont également en passe de réaliser leur neuvième gain hebdomadaire consécutif, le S&P étant prêt à enregistrer sa plus longue série de gains hebdomadaires depuis 2004.

Le Dow Jones a atteint un niveau record jeudi, tandis que le Nasdaq est en passe de réaliser sa plus forte progression annuelle depuis 2003, après avoir connu un net rebond l'année dernière.

Les hausses de taux agressives de la Fed ayant pour effet de refroidir le marché du travail américain et de peser sur l'économie, les investisseurs ont amplifié leurs prévisions de réduction des taux d'ici à 2024.

Selon l'outil FedWatch du CME, la probabilité que les décideurs politiques réduisent le taux cible des fonds fédéraux de 25 points de base en mars s'élevait à près de 73 %.

"Le sentiment a changé radicalement au cours des deux derniers mois. Le fait que l'on s'attende désormais à ce que la Fed réduise ses taux l'année prochaine a fait monter la pression sur le marché", a déclaré Paul Nolte, conseiller principal en gestion de patrimoine et stratège de marché chez Murphy & Sylvest.

Bien que l'optimisme puisse se poursuivre à court terme, M. Nolte a souligné les risques d'une inflation galopante en 2024 qui pourrait obliger la Fed à maintenir les taux d'intérêt à un niveau élevé.

L'année 2023 a été marquée par des hausses de taux agressives de la Fed, qui ont finalement été interrompues en septembre, la crise bancaire américaine en mars, un boom des actions liées à l'intelligence artificielle, la guerre entre Israël et le Hamas, des préoccupations économiques qui ont finalement renforcé les arguments en faveur des paris sur l'assouplissement de la politique, entre autres.

Le secteur des technologies de l'information devrait être le plus performant en 2023, avec une hausse de 57,2 %, grâce à l'exubérance de l'intelligence artificielle et à l'essor des actions des mégapoles, tandis que le secteur défensif des services publics a été le plus touché, avec une baisse de 10,4 %.

Nvidia et Meta Platforms ont été les principaux gagnants annuels du S&P 500, avec des gains d'environ trois fois.

À 9 h 34 HE, l'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 44,76 points, soit 0,12 %, à 37 754,86, le S&P 500 était en hausse de 2,67 points, soit 0,06 %, à 4 786,02, et le Nasdaq Composite était en hausse de 1,16 point, soit 0,01 %, à 15 096,29.

Parmi les entreprises, Uber Technologies et Lyft ont perdu 0,5 % et 2,9 %, respectivement, à la suite d'un rapport selon lequel Nomura a rétrogradé les plateformes de covoiturage.

Hut 8 a augmenté de 1,3 % après que le mineur de bitcoins ait déclaré que le tribunal américain avait approuvé la mise en œuvre d'un plan d'exploitation minière complet dans le cadre de la procédure de faillite de Celsius Network.

Les investisseurs se mettent en veilleuse pour les fêtes de fin d'année, les marchés restant fermés le lundi 1er janvier en raison du Nouvel An.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse, dans un rapport de 1,47 contre 1 sur le NYSE et de 1,31 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 10 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 28 nouveaux plus hauts et 14 nouveaux plus bas.