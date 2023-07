(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les actions de Goldman augmentent grâce aux perspectives

* Citizens Financial et M&T Bank annoncent des bénéfices supérieurs à ceux du T2

* Carvana grimpe grâce à un plan de restructuration de la dette

* Le Dow Jones est en hausse de 0,44%, le S&P 500 de 0,36%, le Nasdaq de 0,14%, le Dow Jones de 0,44%, le S&P 500 de 0,36%, le Nasdaq de 0,14%, le Dow Jones de 0,44%, le S&P 500 de 0,36%.

NEW YORK, 19 juillet (Reuters) -

L'indice Dow Jones des valeurs industrielles et l'indice S&P 500 ont légèrement progressé mercredi, le premier étant en passe d'enregistrer sa huitième journée consécutive de hausse, les investisseurs évaluant la dernière série de résultats d'entreprises, mais une baisse de Microsoft a maintenu le Nasdaq près de la marque inchangée.

Les valeurs bancaires ont poursuivi leur progression, l'indice bancaire S&P 500 augmentant de 2,01 %, en passe de connaître sa troisième séance de hausse consécutive et sa huitième au cours des neuf dernières années.

Goldman Sachs a augmenté de 1,56 % après avoir annoncé un bénéfice au plus bas depuis trois ans, mais le PDG David Solomon a fait des commentaires positifs sur les signes de reprise dans le secteur de la banque d'investissement. Cela fait écho aux commentaires optimistes d'autres grandes banques mardi.

"Nous sommes en train de passer à travers la vague d'entreprises qui sont intelligentes et qui, il y a des années, sont passées à des revenus plus fiables basés sur les commissions, et c'est ce que les gens ont en tête", a déclaré Kim Forrest, directeur des investissements chez Bokeh Capital Partners à Pittsburgh.

"Les banques vous donnent le ton de ce qui se passe dans le monde des affaires".

Citizens Financial a fait un bond de 7,75 % et M&T Bank a augmenté de 2,51 % après que les deux banques ont battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du deuxième trimestre. US Bancorp a inversé ses pertes antérieures pour augmenter de 4,6 %, le prêteur basé à Minneapolis ayant enregistré un bond de 28 % de son revenu net d'intérêts trimestriel.

L'indice KBW des banques régionales a grimpé de

2,60 pour atteindre son plus haut niveau intrajournalier depuis le 21 mars.

L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 154,24 points, soit 0,44 %, à 35 106,17 ; l'indice S&P 500 a gagné 16,22 points, soit 0,36 %, à 4 571,2 ; et l'indice Nasdaq Composite a ajouté 19,64 points, soit 0,14 %, à 14 373,28.

Le Dow était en voie de réaliser sa huitième séance consécutive de gains, sa plus longue série de gains depuis septembre 2019.

Le Nasdaq a été plombé par une perte de 1,2 milliard d'euros.

1.2

1% de baisse de Microsoft après un rapport selon lequel Apple travaillait sur des offres d'intelligence artificielle (IA). Nvidia et Alphabet ont également perdu du terrain.

Carvana a bondi de 31,45 % après que le détaillant de voitures d'occasion a conclu un accord avec la plupart de ses détenteurs d'obligations à terme pour réduire l'encours de sa dette de plus d'un milliard de dollars.

Tesla a perdu 0,42 % avant les résultats attendus après la clôture. Il s'agira de la première des sociétés de croissance mégacapitales dont les gains considérables ont alimenté une hausse d'environ 37 % du Nasdaq cette année à publier des résultats ce trimestre.

Les résultats de Netflix et d'International Business Machines Corp sont également attendus après la clôture.

Les bénéfices du deuxième trimestre devraient avoir baissé de 8,2 %, selon les données de Refinitiv, ce qui est supérieur à la baisse de 5,7 % attendue au début du mois.

AT&T a augmenté de 8,25 % après que la société de télécommunications a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de retirer immédiatement les câbles en plomb du lac Tahoe, dans l'attente d'une analyse plus approfondie. Son homologue Verizon a également progressé de 5,4 %.

Halliburton

a perdu 3,14 % après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel décevant, tandis que Baker Hughes a progressé de 0,5 % après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 1,80 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,24 contre 1 a favorisé les valeurs en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 39 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher ; le Nasdaq Composite a enregistré 135 nouveaux sommets et 55 nouveaux planchers.