Les actions américaines étaient en hausse dans l'après-midi de jeudi, prolongeant les gains récents, avec le Nasdaq en hausse de plus de 1%, après que les données aient montré que l'augmentation annuelle de l'inflation des producteurs américains était la plus faible depuis près de trois ans.

Les données ont fourni des preuves supplémentaires que les pressions inflationnistes s'atténuaient. Le rapport de mercredi sur l'IPC a montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont enregistré leur plus faible augmentation annuelle depuis plus de deux ans.

Ces rapports ont contribué à soutenir l'opinion selon laquelle la Réserve fédérale cessera d'augmenter ses taux après une hausse attendue de 25 points de base dans le courant du mois.

"L'IPP est une autre confirmation cette semaine que l'inflation continue de tendre dans la bonne direction, même si nous voyons de meilleures données sur le marché du travail et les consommateurs. C'est un bon signe", a déclaré Mona Mahajan, responsable de la stratégie d'investissement chez Edward Jones.

Au cours des 12 mois précédant juin, l'indice des prix à la production a augmenté de 0,1 %. Il s'agit de la plus faible hausse en glissement annuel depuis août 2020, après une augmentation de 0,9 % en mai.

Parmi les meilleures performances de la journée, les actions américaines du secteur des puces se sont redressées, Nvidia ayant atteint un niveau record et l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie ayant touché son plus haut niveau depuis janvier 2022.

L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 61,97 points, soit 0,18 %, pour atteindre 34 409,4 points, l'indice S&P 500 a gagné 33,61 points, soit 0,75 %, pour atteindre 4 505,77 points et l'indice Nasdaq Composite a ajouté 204,16 points, soit 1,47 %, pour atteindre 14 123,12 points.

Un rapport séparé a montré que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont diminué de manière inattendue la semaine dernière, ce qui indique que le marché du travail reste tendu.

L'attention se porte également sur la saison des résultats du deuxième trimestre aux États-Unis, qui débute essentiellement cette semaine.

Delta Air Lines a gagné 1,6 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année à la suite de résultats supérieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre, grâce à un essor continu des voyages après la pandémie.

PepsiCo a gagné 2,1 % après avoir relevé pour la deuxième fois ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 2,89 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 2,05 contre 1 a favorisé les valeurs en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 46 nouveaux records sur 52 semaines et un nouveau plus bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 129 nouveaux records et 35 nouveaux plus bas.