* Le Dow Jones tombe a son plus bas niveau depuis le 2 mai.

* Les compagnies aeriennes chutent apres qu'American Airlines ait revu a la baisse ses previsions de benefices

* Le Livre Beige de la Fed est attendu a 14h00 (heure francaise)

* Les indices sont en baisse : Dow 0,90%, S&P 0,62%, Nasdaq 0,44%.

29 mai (Reuters) - Les indices de Wall Street ont recule mercredi, entraines par le repli des secteurs sensibles aux taux d'interet, les inquietudes sur le calendrier et l'ampleur des baisses de taux d'interet de la Reserve federale ayant fait grimper les rendements des bons du Tresor et pese sur les actifs risques.

L'indice Dow Jones a ete en tete des baisses, tombant a son plus bas niveau depuis pres d'un mois, tandis que tous les sous-secteurs de l'indice S&P 500 etaient dans le rouge, l'immobilier, les services financiers et les services publics affichant des baisses comprises entre 0,8 % et 1,5 %.

Le rendement du bon du Tresor americain de reference a 10 ans a atteint son plus haut niveau en quatre semaines a 4,6 %, prolongeant les gains de mardi apres qu'une enquete a montre que la confiance des consommateurs s'est amelioree de maniere inattendue en mai, bien que les inquietudes concernant l'inflation aient persiste.

Des attentes contradictoires sur l'ampleur et le calendrier des taux d'interet ont tenu le marche en haleine depuis le debut de l'annee.

La stagnation de l'inflation et les commentaires optimistes des banquiers centraux ont contraint les operateurs a reduire leurs previsions de baisse des taux a une seule d'ici novembre ou decembre, selon l'outil FedWatch du CME, alors qu'ils s'attendaient a plusieurs baisses au debut de l'annee.

"La bataille sera rude pour ramener l'inflation a l'objectif de 2 %", a declare Dylan Kremer, directeur des investissements chez Certuity.

"Mais nous pensons que la tendance continuera a se rapprocher de l'objectif au cours des six a douze prochains mois, ce qui pourrait donner a la Fed une certaine marge de manoeuvre pour reduire les taux d'interet au cours du second semestre de l'annee.

Le livre beige de la banque centrale, attendu mercredi a 14 heures (heure de l'Est), devrait apporter des eclaircissements sur l'etat de l'economie americaine. Les marches suivront egalement les commentaires des responsables politiques de la Fed, notamment John Williams, president de la Fed de New York, et Raphael Bostic.

Mais cette semaine, l'attention se porte principalement sur la publication, vendredi, des donnees relatives aux depenses de consommation personnelle du mois d'avril, l'indicateur d'inflation prefere de la Fed.

A 11 h 51, le Dow Jones Industrial Average a perdu 348,51 points, soit 0,90 %, a 38 504,35, le S&P 500 a perdu 32,77 points, soit 0,62 %, a 5 273,27 et le Nasdaq Composite a perdu 75,58 points, soit 0,44 %, a 16 944,30.

Le Nasdaq, a forte composante technologique, a recule apres avoir cloture au-dessus de la barre des 17 000 pour la premiere fois mardi, tandis que l'indice des petites capitalisations Russell 2000 a egalement perdu 1,2 %.

Marathon Oil a progresse de 8,1 % apres que ConocoPhillips a annonce qu'il acheterait la societe dans le cadre d'une transaction entierement en actions pour un peu plus que sa valeur de marche de 15 milliards de dollars. ConocoPhillips a perdu 3,8 %, tombant au bas de l'echelle du secteur de l'energie qui a perdu 1,8 %.

Les actions des compagnies aeriennes ont chute, avec en tete American Airlines, qui a perdu 14,6 % apres que la societe a reduit ses previsions de benefices pour le deuxieme trimestre.

DICK'S Sporting Goods a bondi de 16,4 % apres avoir revu a la hausse ses previsions de ventes et de benefices annuels, tandis qu'Abercrombie & Fitch a progresse de 18,9 % apres avoir revu a la hausse ses previsions de croissance des ventes annuelles.

Salesforce et HP Inc. devraient publier leurs resultats trimestriels apres la cloture des marches.

Les valeurs en baisse ont ete plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 6,03 contre 1 sur le NYSE et de 2,73 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistre six nouveaux sommets sur 52 semaines et 14 nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistre 29 nouveaux sommets et 111 nouveaux creux. (Reportage de Johann M Cherian et Lisa Pauline Mattackal a Bengaluru ; Redaction de Shinjini Ganguli)