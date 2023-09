(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les 11 secteurs du S&P 500 chutent, les services publics sont les plus touchés.

* Moody's met en garde contre l'arrêt du gouvernement, mauvais pour la solvabilité des Etats-Unis

* Les Etats-Unis poursuivent Amazon.com pour violation de la loi antitrust

* Les indices sont en baisse : Dow 1,19%, S&P 500 1,4%, Nasdaq 1,48%.

(Mise à jour en milieu d'après-midi)

26 septembre (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street ont reculé de plus de 1% mardi, les rendements des bons du Trésor à 10 ans se maintenant à leur plus haut niveau depuis plusieurs années, les investisseurs restant préoccupés par la perspective d'une longue période de taux d'intérêt élevés et par les retombées économiques qui en découlent.

La possibilité d'une fermeture partielle du gouvernement américain d'ici le week-end, dont l'agence de notation Moody's a prévenu qu'elle nuirait à la solvabilité du pays, n'a fait qu'ajouter à l'anxiété des investisseurs.

Les rendements des obligations du Trésor à 10 ans ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 16 ans à la suite des prévisions optimistes de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt à long terme la semaine dernière.

Selon Jack Janasiewicz, gestionnaire de portefeuille chez Natixis, les rendements pourraient augmenter jusqu'à ce que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, publié vendredi, donne une nouvelle vision de l'inflation.

"Le marché essaie encore d'assimiler le potentiel du taux à 10 ans", a déclaré M. Janasiewicz. "Tant que nous n'aurons pas plus de clarté sur l'évolution du taux à 10 ans, le marché des actions restera très nerveux.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 403,54 points, soit 1,19 %, à 33 603,34, le S&P 500 a perdu 60,68 points, soit 1,40 %, à 4 276,76 et le Nasdaq Composite a perdu 197,01 points, soit 1,48 %, à 13 074,31.

Les 11 secteurs du S&P 500 ont tous baissé. Les services publics et l'immobilier, sensibles aux tarifs, ont perdu respectivement 2,2 % et 1,7 %, tandis que le secteur technologique, qui pèse lourd, a chuté de 1,8 %.

Le secteur de l'énergie est celui qui a le mieux résisté, avec une baisse de 0,5 %, les prix du brut ayant dépassé la barre des 90 dollars le baril. Toutefois, la hausse des prix de l'énergie représente une nouvelle menace pour l'inflation, qui s'est généralement rapprochée de l'objectif de 2 % fixé par la Fed.

Le S&P 500 a chuté de près de 7 % depuis la fin du mois de juillet, mais reste en hausse de plus de 11 % pour 2023.

Les grandes capitalisations boursières qui ont propulsé les indices à la hausse cette année ont été les principales victimes de la crise de mardi. Apple et Microsoft ont tous deux perdu environ 2 %.

Les actions d'Amazon.com ont chuté de 3,4 % après que la Commission fédérale du commerce des États-Unis a déposé une plainte antitrust attendue depuis longtemps contre le détaillant en ligne.

Plus tard dans la semaine, les investisseurs auront également les yeux rivés sur d'autres données, notamment sur les biens durables et le produit intérieur brut du deuxième trimestre, ainsi que sur les remarques des décideurs de la Fed, tels que le président Jerome Powell.

En ce qui concerne les entreprises, les actions d'Immunovant ont doublé après que les données préliminaires du traitement expérimental à base d'anticorps de l'entreprise ont dépassé les attentes des analystes.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 4,8 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 33 nouveaux sommets et 300 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,8 contre 1. Le Nasdaq a enregistré 27 nouveaux sommets et 308 nouveaux creux. (Reportage de Lewis Krauskopf à New York, Ankika Biswas et Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction de Maju Samuel et Richard Chang)