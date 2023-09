(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* Les ADR chinoises reculent en raison de la faiblesse de l'activité dans le secteur des services

* Airbnb, Blackstone gagnent sur l'inclusion du S&P 500

* Les commandes d'usines américaines chutent en juillet

* Les indices sont en baisse : Dow 0,19%, S&P 0,26%, Nasdaq 0,18%.

5 septembre (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street ont reculé mardi dans un marché agité, sous la pression d'une hausse des rendements du Trésor, les investisseurs évaluant les perspectives de baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, tandis que les gains des valeurs énergétiques liés à la hausse des cours du brut ont limité les pertes.

Les trois principaux indices boursiers américains ont enregistré des gains au cours de la semaine précédente après que des données aient indiqué un ralentissement du marché du travail, ce qui a renforcé les attentes selon lesquelles la Fed pourrait interrompre son resserrement monétaire ce mois-ci.

"Les marchés se demandent s'ils vont obtenir une baisse des taux... le scénario de l'atterrissage en douceur commence à être remis en question", a déclaré Hugh Anderson, directeur général de HighTower Advisors à Las Vegas.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a grimpé à 4,25 %, tandis que le rendement à deux ans a augmenté à 4,936 %.

L'activité des services en Chine a progressé au rythme le plus lent depuis huit mois en août, selon une enquête du secteur privé, ce qui a nui à l'humeur des opérateurs au retour des vacances de la fête du travail.

Les actions des sociétés chinoises cotées aux États-Unis, notamment PDD Holdings, JD.com, Baidu et Alibaba, ont chuté de 0,7 % à 2,5 %.

Le secteur de l'énergie a été un point positif, en hausse de 1,3 % et à un plus haut de sept mois après que l'Arabie saoudite et la Russie ont annoncé une nouvelle extension de leurs réductions volontaires de l'offre.

L'indice S&P 1500 des compagnies aériennes a perdu 1,9 %.

Les services aux collectivités ont été à l'origine de la baisse des indices du S&P 500, avec un recul de près de 2 %, tandis que le secteur des matériaux, exposé à la Chine, a chuté de 1,2 %.

Les principales valeurs de croissance ont été mitigées, Amazon.com et Nvidia ayant perdu 1,2 % et 0,4 %, tandis que Tesla a gagné 3,1 %.

Les données de mardi ont montré que les commandes de produits manufacturés américains ont diminué de 2,1 % en juillet, mettant fin à une série de quatre mois de hausse.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les opérateurs parient à 93 % sur le fait que la Fed laissera les taux d'intérêt inchangés lors de la prochaine réunion de politique monétaire et à 57,6 % sur une pause en novembre.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré mardi qu'il ne voyait actuellement rien qui puisse l'obliger à augmenter à nouveau le coût des emprunts à court terme.

Dans le même temps, Goldman Sachs a ramené de 20 % à 15 % les risques de récession aux États-Unis au cours des 12 prochains mois.

À 11:42 ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 64,72 points, soit 0,19 %, à 34 772,99, le S&P 500 était en baisse de 11,85 points, soit 0,26 %, à 4 503,92, et le Nasdaq Composite était en baisse de 25,83 points, soit 0,18 %, à 14 005,99.

Les actions d'Airbnb et de Blackstone ont augmenté respectivement de 7,7 % et de 3,6 %, les sociétés étant prêtes à rejoindre l'indice S&P 500.

Oracle a gagné 2 % après que Barclays a relevé la valeur de l'entreprise de logiciels de "poids égal" à "surpondérer".

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse, avec un ratio de 3,02 pour 1 sur le NYSE et de 2,08 pour 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 11 nouveaux sommets sur 52 semaines et 20 nouveaux creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 39 nouveaux sommets et 96 nouveaux creux. (Reportage de Shristi Achar A et Amruta Khandekar à Bengaluru ; rédaction d'Arun Koyyur et Shounak Dasgupta)