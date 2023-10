(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les ventes au détail américaines ont dépassé les attentes en septembre

* Les bénéfices de BofA augmentent, ceux de Goldman Sachs chutent au 3ème trimestre

* L'administration Biden veut stopper les livraisons de puces d'intelligence artificielle en Chine

* Les indices : Dow en baisse de 0,2%, S&P 500 en baisse de 0,2%, Nasdaq en baisse de 0,3%.

NEW YORK, 17 octobre (Reuters) - Les actions américaines étaient en légère baisse dans l'après-midi mardi, les rendements des bons du Trésor ayant augmenté et les actions des fabricants de puces ayant chuté après que l'administration Biden a déclaré qu'elle prévoyait d'interrompre les livraisons de puces d'intelligence artificielle avancées à la Chine.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor était en baisse de 1,1% et les actions de Nvidia étaient en baisse de 4,7%, même si le fabricant de puces le plus important au monde a déclaré qu'il ne s'attendait pas à un impact significatif à court terme sur les résultats financiers en raison des restrictions.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté en raison de données économiques solides. Des rendements plus élevés émoussent l'attrait des actions en offrant aux investisseurs des revenus comparativement élevés sur des obligations d'État sans risque.

Les rapports de bénéfices positifs de sociétés telles que Bank of America, dont l'action a augmenté de 2,3 % à la suite de ses résultats trimestriels, ont toutefois contribué à limiter les baisses.

"Les bénéfices de la plupart des grandes entreprises ont été très bons aujourd'hui... mais les indices se heurtent à un mur de briques à mesure que les rendements augmentent", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 67,92 points, soit 0,2 %, à 33 916,62 points, l'indice S&P 500 a perdu 8,67 points, soit 0,20 %, à 4 364,96 points et l'indice Nasdaq Composite a perdu 46,54 points, soit 0,34 %, à 13 521,44 points.

Les investisseurs attendent toujours avec impatience les nouvelles concernant le Moyen-Orient. Le président américain Joe Biden doit se rendre en Israël mercredi, après que Washington a déclaré que le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait accepté de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire aux habitants de Gaza.

Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 0,7 % en septembre, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 0,3 %, tandis que la production des usines américaines a augmenté plus que prévu en septembre.

Dans les autres nouvelles concernant les résultats, le bénéfice de Goldman Sachs pour le troisième trimestre a baissé moins que prévu. Mais ses actions ont baissé de 2,1 %.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en déclin sur le NYSE dans un rapport de 1,35 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,75 contre 1 a favorisé les valeurs en progression.

Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux records sur 52 semaines et six nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 41 nouveaux records et 124 nouveaux records à la baisse. (Informations complémentaires fournies par Ankika Biswas et Shashwat Chauhan à Bengaluru ; modifications apportées par Vinay Dwivedi et Deepa Babington)