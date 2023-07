(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les bénéfices de Goldman tombent à leur plus bas niveau depuis trois ans en raison des pertes subies par les consommateurs.

* Les bénéfices de Citizens Financial et de M&T Bank sont supérieurs à ceux du deuxième trimestre.

* Carvana grimpe grâce à un plan de restructuration de la dette

* Le Dow Jones enregistre 8 jours consécutifs de hausse - la plus longue série depuis plus de 3 ans

* Les indices sont en hausse : Dow 0,45%, S&P 0,39%, Nasdaq 0,44%.

19 juillet (Reuters) -

Wall Street a progressé mercredi, les investisseurs ayant fait abstraction des résultats médiocres de Goldman Sachs au deuxième trimestre, tout en se réjouissant des bénéfices importants réalisés par certains des plus petits acteurs du secteur.

Goldman Sachs a gagné 1,6%, même après avoir fait état d'une baisse plus importante que prévu de son bénéfice trimestriel en raison d'un retrait des activités de consommation du mastodonte de Wall Street et d'une baisse de la valeur des investissements.

Les grands prêteurs américains se sont redressés mardi après avoir déclaré que les taux d'intérêt plus élevés avaient contribué à augmenter les bénéfices au deuxième trimestre.

"Les grandes banques ont certainement donné un ton positif pour le début de la saison des rapports du deuxième trimestre", a déclaré Mike Loewengart, responsable de la construction de portefeuilles modèles chez Morgan Stanley Global Investment Office.

"Il reste à voir si cela se traduira par des résultats similaires pour le reste de la saison des résultats.

L'indice bancaire S&P 500 a progressé de 1,5 %, mais reste en baisse de 1,8 % cette année, à la suite d'une crise bancaire qui a entraîné la chute de trois prêteurs et qui a frappé de plein fouet le secteur bancaire régional.

L'indice de référence S&P 500 a enregistré un gain de 19,2 % au cours de la même période.

Citizens Financial et M&T Bank ont dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du deuxième trimestre, bénéficiant des hausses de taux rapides de la Réserve fédérale américaine.

Citizens Financial a progressé de 5,9 %, tandis que M&T Bank a augmenté de 3,0 %.

US Bancorp a inversé les pertes antérieures et a fait un bond de 4,6 %, le prêteur basé à Minneapolis ayant affiché un bond de 28 % de son revenu net d'intérêts trimestriel (NII).

L'indice KBW des banques régionales a augmenté de 1,5%.

À 11:41 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 155,95 points, soit 0,45%, à 35 107,88, le S&P 500 était en hausse de 17,61 points, soit 0,39%, à 4 572,59, et le Nasdaq Composite était en hausse de 62,48 points, soit 0,44%, à 14 416,12.

Le Dow était prêt pour sa huitième session consécutive de gains, sa plus longue série de gains depuis septembre 2019.

Carvana a bondi de 35,4% après que le détaillant de voitures d'occasion en difficulté a conclu un accord avec la plupart de ses détenteurs d'obligations à terme pour réduire l'encours de sa dette de plus d'un milliard de dollars.

Tesla a augmenté de 1,7% avant les résultats attendus après la cloche, donnant le coup d'envoi de la saison des résultats pour les sociétés de croissance et de technologie mégacapitales dont les gains surdimensionnés ont fait grimper le Nasdaq à forte teneur en technologie de 37,7% jusqu'à présent en 2023.

Les résultats de Netflix et d'IBM plus tard dans la journée sont également dans le collimateur des investisseurs.

AT&T a augmenté de 7,9 % après que l'entreprise de télécommunications a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de retirer immédiatement les câbles en plomb du lac Tahoe en attendant une analyse plus approfondie. Son homologue Verizon a également progressé de 5,4 %.

Elevance Health a progressé de 5,1 % et fait partie des principaux gagnants du S&P 500 après que l'assureur santé ait annoncé un bénéfice annuel en hausse.

Halliburton a perdu 2,8 % après avoir affiché des revenus trimestriels décevants, tandis que Baker Hughes a légèrement augmenté de 0,5 % après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices trimestriels.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,01 contre 1 sur le NYSE et de 1,59 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 36 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 117 nouveaux plus hauts et 42 nouveaux plus bas. (Reportage de Bansari Mayur Kamdar et Johann M Cherian à Bengaluru ; rédaction de Saumyadeb Chakrabarty et Maju Samuel)