* Les prix à la consommation aux Etats-Unis augmentent plus que prévu en janvier

* JetBlue s'envole alors qu'Icahn révèle une participation de près de 10%.

* Arista dégringole suite à une prévision de marge ajustée négative pour le premier trimestre

* Le chiffre d'affaires de Coca-Cola dépasse les estimations

* Les contrats à terme chutent : Dow 0,86%, S&P 1,20%, Nasdaq 1,69%.

13 février (Reuters) -

Les principaux indices de Wall Street devraient reculer à l'ouverture mardi après qu'une inflation à la consommation plus forte que prévu a fait grimper les rendements du Trésor américain, réduisant à néant les spéculations sur une baisse imminente des taux d'intérêt.

Un rapport du département du travail

a montré que l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,1 % sur une base annuelle en janvier, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 2,9 %. Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice de base a augmenté de 3,9 % en rythme annuel, contre une hausse estimée à 3,7 %.

Les grandes capitalisations sensibles aux taux d'intérêt, telles que Microsoft, Alphabet et Nvidia, ont étendu leurs pertes avant la cloche, en baisse de 1,6 % à 2,1 %, alors que les rendements des bons du Trésor américain ont atteint des sommets en deux mois.

Les paris des traders pour une réduction des taux d'au moins 25 points de base en mai ont chuté à 33,7 %, contre environ 58 % avant les données, a montré l'outil FedWatch du CME.

"L'IPC plus élevé que prévu de mardi pourrait inciter la Fed à retarder ses réductions de taux au-delà de mai et juin, période à laquelle le marché s'attend à ce que la Fed commence à réduire ses taux", a déclaré Skyler Weinand, directeur des investissements chez Regan Capital.

"Atteindre l'objectif magique de 2 % d'inflation de la Fed pourrait s'avérer plus difficile que prévu et se traduire par des taux d'intérêt élevés pendant une période plus longue".

Les données les plus récentes font suite à une

révision modeste de l'inflation au dernier trimestre 2023 qui a laissé les investisseurs modérément soulagés quant à la trajectoire de l'inflation.

L'indice de volatilité Cboe, un indicateur de la peur du marché, a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux semaines.

À 8:47 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 333 points, soit 0,86%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 60,5 points, soit 1,2%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 303,75 points, soit 1,69%.

Wall Street est en pleine reprise, l'indice de référence S&P 500 ayant progressé au cours de 14 des 15 dernières semaines, ce qui ne s'était pas vu depuis mars 1972. Le Dow Jones se négocie également à un niveau record et, lundi, le Nasdaq a brièvement dépassé son record de clôture de novembre 2021.

L'espoir d'un assouplissement imminent de la politique monétaire cette année avait donné le coup d'envoi de la reprise en novembre 2023, stimulée par les signes de bonnes performances des entreprises. Les marchés continuent également de récompenser les mégacapitalisations qui ont mené le récent battage autour de l'intelligence artificielle, Nvidia ayant brièvement dépassé Amazon.com en valeur de marché lundi.

Les investisseurs se réjouissent également de la bonne tenue de l'économie : une enquête de Bank of America a montré qu'ils ont réduit leurs niveaux de liquidités et augmenté leurs allocations en actions, car ils ne s'attendent plus à une récession économique pour la première fois depuis avril 2022.

Parmi les valeurs en hausse avant la mise sur le marché, JetBlue Airways a bondi de 12,2 % après que l'investisseur activiste Carl Icahn a déclaré une participation de 9,91 %, ajoutant que l'action du transporteur est "sous-évaluée".

Coca-Cola a augmenté de 1,2 %, le fabricant de boissons ayant dépassé les attentes en matière de revenus pour le quatrième trimestre, bénéficiant de prix plus élevés et d'une demande soutenue.

Arista Networks a perdu 8,3 % après que le fournisseur de solutions "cloud" ait prévu une marge brute ajustée inférieure aux attentes pour le trimestre en cours.

L'éditeur de logiciels Cadence Design Systems a chuté de 7,1 % à la suite de prévisions de ventes trimestrielles peu encourageantes, tandis que le fabricant de jouets Hasbro a perdu 6,0 % après une baisse plus importante que prévu de ses ventes et de ses bénéfices pour le trimestre des fêtes de fin d'année.

Tripadvisor a bondi de 12,0 %, l'agence de voyage en ligne ayant formé un comité spécial chargé d'évaluer les propositions susceptibles de déboucher sur un accord. (Reportage de Johann M Cherian et Ankika Biswas à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel)