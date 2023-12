Les actions américaines ont progressé lundi, les participants au marché analysant les attentes croissantes de réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale au cours de l'année à venir et se tournant vers une semaine de données économiques cruciales.

Les trois principaux indices boursiers américains ont gagné du terrain dans le cadre d'une reprise générale mais modeste, le S&P 500 et le Nasdaq progressant le plus et le Dow se rapprochant d'un nouveau record historique en clôture, affichant des gains nominaux.

Wall Street continue de s'appuyer sur sept semaines consécutives de gains, la plus longue série de gains hebdomadaires du S&P 500 depuis 2017, alimentée par l'optimisme des réductions des taux directeurs en 2024, une ferveur que les décideurs de la Fed ont tenté de freiner lundi.

Le S&P 500 était en dernier lieu à environ 1,1 % de son record historique de clôture, atteint en janvier 2022.

"Il s'agit d'un report de la progression de sept semaines que nous avons observée, reflétant la confirmation par la Fed qu'elle a probablement fini de relever les taux et qu'elle commencera à réduire les taux d'intérêt au moins d'ici le deuxième trimestre 2024", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements de CFRA Research à New York. "Mais les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, donc tôt ou tard les actions prendront une pause et digéreront une partie de ces gains."

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a averti que la banque centrale ne s'était pas engagée à réduire ses taux prochainement, tandis que Loretta Mester, présidente de la Fed de Cleveland, a déclaré que les marchés financiers avaient pris "un peu d'avance" sur la banque centrale en ce qui concerne le calendrier et l'ampleur des réductions de taux d'intérêt.

Malgré cela, les marchés financiers ont évalué à 63,4 % la probabilité que la banque centrale abaisse le taux cible des fonds fédéraux de 25 points de base lors de sa réunion de politique monétaire de mars, selon l'outil FedWatch du CME.

"La Fed aimerait que le marché réagisse de manière plus mesurée, tout en rappelant aux investisseurs qu'étant donné que la Fed dépend des données, il n'y a aucune garantie que ce que nous pensons aujourd'hui se réalisera", a ajouté M. Stovall.

Plus tard dans la semaine, à l'approche des fêtes de Noël, le département du commerce devrait publier jeudi son troisième et dernier rapport sur le PIB du troisième trimestre, qui sera suivi vendredi par le rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE), qui couvrira la croissance des revenus, les dépenses de consommation et, surtout, l'inflation.

À 14 h 07 HNE, l'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 19,2 points, soit 0,05 %, pour atteindre 37 324,36, l'indice S&P 500 a gagné 26,72 points, soit 0,57 %, pour atteindre 4 745,91 et l'indice Nasdaq Composite a ajouté 107,49 points, soit 0,73 %, pour atteindre 14 921,41.

Sur les 11 principaux secteurs du S&P 500, ce sont les services de communication qui ont le plus progressé, l'immobilier subissant la plus forte baisse en pourcentage.

La multiplication des attaques de groupes militants contre des navires en mer Rouge a fait grimper les prix du brut en raison des inquiétudes concernant l'offre, ce qui a stimulé les actions dans le secteur de l'énergie, qui ont été largement laissées pour compte lors de la récente reprise.

Les actions du secteur de l'énergie du S&P 500 ont augmenté de 1,1 % pour la dernière fois.

United States Steel a bondi de 27,2 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de 12 ans, après que la société japonaise Nippon Steel a annoncé qu'elle achèterait le sidérurgiste dans le cadre d'une transaction de 14,9 milliards de dollars, dette comprise.

Apple a reculé de 0,7 %, l'interdiction par la Chine des iPhones de la société et d'autres gadgets fabriqués à l'étranger ayant pris de l'ampleur.

VF Corp a chuté de 7,6 % après que le fabricant de baskets Vans a déclaré qu'il enquêtait sur une activité "non autorisée" sur ses systèmes informatiques, un incident qui a perturbé certaines de ses activités, y compris la capacité d'honorer les commandes sur son site de commerce électronique.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 1,20 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,09 contre 1 a favorisé les valeurs en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 29 nouveaux records sur 52 semaines et deux nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 110 nouveaux records et 90 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Stephen Culp à New York, complété par Sruthi Shankar et Johann M Cherian à Bengaluru, et édité par Maju Samuel et Matthew Lewis)