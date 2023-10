(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* La croissance de l'emploi aux Etats-Unis dépasse les attentes en septembre

* Levi Strauss en baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année

* Tesla chute après avoir réduit les prix de la Model 3 et de la Model Y

* Exxon en baisse après des négociations avancées pour le rachat de Pioneer

* Les contrats à terme sont en baisse : Dow 0,55%, S&P 0,82%, Nasdaq 1,03%.

6 octobre (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en forte baisse vendredi, après qu'un solide rapport sur l'emploi a renforcé les craintes de voir les taux d'intérêt rester élevés pendant une période prolongée.

Le rapport du département du Travail montre que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 336.000 en septembre sur une base mensuelle, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à 170.000 créations de postes.

Le taux de chômage s'est établi à 3,8 %, contre 3,7 % attendus, tandis que le salaire horaire moyen a augmenté de 0,2 %, contre 0,3 % estimé.

Les chiffres de l'emploi ont largement dépassé les estimations, l'économie a l'air en pleine forme et le discours "plus haut pour plus longtemps" va probablement redevenir simplement "plus haut"", a déclaré Neil Birrell, directeur des investissements chez Premier Miton Diversified Growth Funds.

"Cela va donner des maux de tête à la Fed et beaucoup de matière à réflexion au reste d'entre nous, l'économie américaine montrant une fois de plus sa résilience".

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont effacé leurs gains initiaux, les rendements des bons du Trésor ont grimpé en flèche après la publication des données, tandis que les traders ont augmenté leurs paris sur une nouvelle hausse des taux d'intérêt cette année.

Le marché de l'emploi a réussi à résister aux assauts de la campagne agressive de hausse des taux de la Réserve fédérale, inquiétant les investisseurs qui craignent que la banque centrale ne maintienne sa politique monétaire plus longtemps dans sa lutte contre l'inflation.

Le S&P 500 a enregistré sa cinquième baisse hebdomadaire consécutive, tandis que le Dow Jones est en passe de reculer pour la troisième semaine consécutive.

L'énergie devrait être le secteur le plus touché parmi les principaux secteurs du S&P 500 cette semaine, tandis que les services de communication devraient être les plus performants.

Jeudi, les responsables de la Fed ont indiqué qu'ils ne craignaient pas que la récente hausse des rendements mette en péril un "atterrissage en douceur" de l'économie, et qu'elle pourrait même aider la banque centrale dans sa lutte contre l'inflation.

En ce qui concerne l'avenir, les données devraient à nouveau occuper le devant de la scène avec l'inflation des prix à la consommation et l'indice des prix à la production du mois de septembre, qui devraient être publiés la semaine prochaine.

L'accent sera également mis sur la saison des résultats trimestriels, les grandes banques telles que JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup et le gestionnaire d'actifs BlackRock devant publier leurs résultats la semaine prochaine.

À 8:43 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 184 points, ou 0,55%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 35,25 points, ou 0,82%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 153,75 points, ou 1,03%.

Le fabricant de véhicules électriques Tesla a chuté de 2,8 % dans les échanges avant bourse après avoir réduit les prix de ses véhicules Model 3 et Model Y aux États-Unis.

Exxon Mobil a perdu 3,1% après que des sources ont déclaré à Reuters que le plus grand producteur de pétrole américain était en pourparlers avancés pour acquérir Pioneer Natural Resources. L'action de Pioneer a bondi de 12,1 %.

Levi Strauss a chuté de 1,4 % après que le fabricant de vêtements en denim a réduit ses prévisions annuelles pour la deuxième fois après avoir manqué les estimations de ventes du troisième trimestre. (Reportage d'Ankika Biswas et de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction d'Anil D'Silva et de Shounak Dasgupta)