* Les indices sont en hausse : Dow 0,21%, S&P 0,51%, Nasdaq 0,77%.

28 septembre (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street ont progressé jeudi, les investisseurs évaluant la dernière série de données économiques et les rendements du Trésor se stabilisant à la veille d'un rapport clé sur l'inflation.

Les investisseurs ont également suivi l'évolution de la situation à Washington pour savoir si les législateurs américains parviendraient à éviter une fermeture du gouvernement.

L'évolution récente des rendements des bons du Trésor, qui ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 16 ans, a pesé sur le marché boursier après que la Réserve fédérale a fait part, la semaine dernière, de ses perspectives optimistes en matière de taux d'intérêt à long terme.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans se situait en dernier lieu aux alentours de 4,6 %, en légère baisse sur la journée.

Nous avons constaté que lorsque le rendement à 10 ans est en hausse, il exerce une pression à la baisse sur les actions", a déclaré Kristina Hooper, stratège en chef du marché mondial chez Invesco.

"Cela a beaucoup à voir avec les valorisations, lorsqu'elles sont à des niveaux plus élevés.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 71,70 points, soit 0,21%, à 33 621,97, le S&P 500 a gagné 21,61 points, soit 0,51%, à 4 296,12 et le Nasdaq Composite a gagné 101,03 points, soit 0,77%, à 13 193,88.

Parmi les secteurs du S&P 500, les services de communication ont progressé de 1,1 %, tandis que les matériaux ont gagné 0,9 %. Le secteur des services publics, sensible aux taux d'intérêt, a chuté de 1,6 %, poursuivant sa récente baisse.

Depuis le début de la semaine, l'indice S&P 500 reste en baisse. Le S&P 500 a reculé de plus de 6 % depuis la fin du mois de juillet, mais reste en hausse de plus de 11 % pour 2023.

Les données ont montré que l'économie américaine a maintenu un rythme de croissance assez solide au deuxième trimestre.

Des relevés distincts ont montré que les demandes initiales d'allocations de chômage ont légèrement augmenté la semaine dernière et que les contrats d'achat de logements existants ont chuté plus que prévu en août.

Les investisseurs attendaient avec impatience l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, publié vendredi, pour obtenir les dernières informations sur l'inflation.

Les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, attendus plus tard dans la journée de jeudi, sont également au centre de l'attention.

À Washington, le Sénat américain, dirigé par les démocrates, est allé de l'avant avec un projet de loi bipartisan visant à éviter une quatrième fermeture partielle du gouvernement en dix ans, tandis que la Chambre des représentants s'est préparée à voter sur des projets de loi de dépenses républicains partisans qui n'ont aucune chance de devenir des lois.

En ce qui concerne les entreprises, les actions de Micron Technology ont chuté de 4,5 % après que le fabricant de puces ait prévu une perte plus importante que celle attendue par les analystes.

Les actions d'Accenture ont chuté de 4,7 % après que la société de services informatiques ait annoncé des bénéfices annuels et des revenus du premier trimestre inférieurs aux objectifs de Wall Street.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2 pour 1 sur le NYSE. Il y a eu 58 nouveaux plus hauts et 300 nouveaux plus bas sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,7 contre 1. Le Nasdaq a enregistré 33 nouveaux sommets et 277 nouveaux creux. (Reportage de Lewis Krauskopf à New York, Ankika Biswas et Shashwat Chauhan ; rédaction de Sriraj Kalluvila, Maju Samuel et David Gregorio)