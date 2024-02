* Merck en hausse après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

* Qualcomm en baisse en raison des inquiétudes concernant sa part de marché en Chine

* Les actions des banques régionales américaines baissent pour la deuxième journée consécutive

* La croissance de la productivité au 4ème trimestre surprend à la hausse, les coûts de la main-d'œuvre diminuent

* Les indices sont en hausse : Dow 0,74%, S&P 0,94%, Nasdaq 1,04%.

1 février (Reuters) - Les actions américaines ont rebondi jeudi, les investisseurs se tournant vers une série de résultats très médiatisés, au lendemain d'une décision de la Réserve fédérale qui a jeté un froid sur les paris persistants selon lesquels la banque centrale commencerait à réduire son taux d'intérêt directeur dès le mois de mars.

Alors que les trois principaux indices boursiers américains ont connu une hausse généralisée, le Nasdaq, à forte composante technologique, était en tête, avec les résultats d'Apple Inc, d'Amazon.com et de Meta Platforms attendus après la clôture des marchés.

"Il est clair que nous sommes au cœur de la saison des résultats et que les attentes sont largement satisfaites", a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez U.S. Bank Wealth Management à Billings, dans le Montana. "Mais nous recevons des indications pour la fin de l'année et les attentes commencent à s'éroder modestement, ce qui est cohérent avec un environnement économique et des bénéfices d'entreprise américains toujours en croissance mais en ralentissement."

Les ventes d'iPhone d'Apple devraient avoir connu leur meilleure croissance depuis cinq trimestres, et les investisseurs évalueront les résultats de la refonte de la logistique d'Amazon.com et les revenus tirés de son service "Buy With Prime".

L'activité publicitaire de Meta Platforms devrait montrer un effet atténué de l'IA générative sur son activité publicitaire.

Mercredi, le Comité fédéral des marchés ouverts (FOMC) a laissé son taux directeur inchangé, comme prévu. Lors de sa conférence de presse, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'une baisse des taux en mars était "improbable", remettant en cause les attentes du marché d'un pivot dovish de la Fed au premier trimestre, et provoquant une forte vente.

L'indice KBW Regional Banking a chuté de 2,1 %, plombé par la chute de 8,9 % des actions de New York Community Bancorp après que la société a fait état de difficultés dans son portefeuille d'immobilier commercial, ravivant les craintes quant à la santé des prêteurs régionaux américains.

La saison des rapports du quatrième trimestre bat son plein, 208 des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats. Selon LSEG, 80 % d'entre elles ont dégagé des bénéfices supérieurs au consensus.

Les analystes s'attendent désormais à une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 6,4 % en glissement annuel pour la période octobre-décembre, soit une amélioration par rapport à la croissance de 4,7 % observée au 1er janvier, selon LSEG.

Une série de données économiques a montré que l'augmentation de la productivité contribuait à limiter les coûts de main-d'œuvre, tandis qu'une augmentation des licenciements annoncés et des demandes hebdomadaires d'allocations chômage a fourni des preuves supplémentaires de l'assouplissement du marché du travail, ce qui est considéré par la Fed comme une condition préalable pour assurer une trajectoire descendante durable de l'inflation.

"Nous considérons ces données, à la veille de la publication du rapport sur l'emploi demain, comme cohérentes avec un marché du travail sain mais modéré", a ajouté M. Northey. "Ces rapports sont conformes à notre vision de la trajectoire économique pour 2024, à savoir que la croissance se poursuivra, mais à un rythme plus lent.

L'indice S&P 500 a augmenté de 0,94 % pour terminer la séance à 4 891,21 points. Le Nasdaq a gagné 1,04% à 15 321,61 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,74% à 38 434,29 points.

Sur les 11 indices sectoriels du S&P 500, neuf ont progressé, menés par la consommation de base, en hausse de 1,59%, suivie par un gain de 1,42% pour les matériaux.

Merck a progressé de 4,2 % après les résultats positifs du fabricant de médicaments au quatrième trimestre.

Qualcomm a chuté de 4,6 % en raison des inquiétudes concernant les ventes d'Android en Chine.

Honeywell a perdu 3,1 % après que le conglomérat industriel diversifié a présenté des résultats décevants pour le premier trimestre.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse au sein du S&P 500 dans un rapport de 3,3 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux sommets et 5 nouveaux creux ; le Nasdaq a enregistré 61 nouveaux sommets et 103 nouveaux creux.