Les actions américaines ont augmenté jeudi, réduisant les pertes de la veille, les données économiques alimentant l'optimisme quant à l'assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale et ravivant l'appétit des investisseurs pour le risque.

Les trois principaux indices boursiers américains étaient en hausse, avec une augmentation des stocks de puces menée par Micron Technology après ses prévisions trimestrielles supérieures aux attentes, ce qui a permis au Nasdaq, à forte composante technologique, de prendre la tête.

Les données de jeudi ont montré que la croissance économique américaine du troisième trimestre n'était pas aussi robuste qu'initialement prévu, et des fissures apparaissent sur le marché du travail, que la Fed considère comme un obstacle au ralentissement de l'inflation.

Les actions américaines ont brusquement chuté mercredi en fin d'après-midi, mettant fin à un rallye de plusieurs séances, peut-être accéléré par des opérations de couverture liées à des transactions d'options à court terme.

"Après un répit hier, les données économiques ont renforcé la confiance des investisseurs dans le fait que la Fed est désormais sur la voie d'une réduction des taux", a déclaré Greg Bassuk, directeur général d'AXS Investments à New York. "Le discours des investisseurs hier était celui d'une prise de bénéfices à la suite d'un très long rallye de vacances".

"Les investisseurs seraient prudents d'acheter sur ces creux", a déclaré M. Bassuk, ajoutant qu'il pensait que les actions "allaient terminer l'année en force".

Les marchés financiers évaluent à 71,3 % la probabilité que la banque centrale américaine réduise le taux cible des fonds fédéraux de 25 points de base dès le mois de mars, selon l'outil FedWatch du CME.

Le marché attend le rapport du Département du Commerce sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) prévu vendredi, qui couvrira la croissance des revenus, les dépenses de consommation et l'inflation.

À 14h25, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 152,83 points, soit 0,41%, à 37 234,83, le S&P 500 a gagné 24,66 points, soit 0,52%, à 4 723,01 et le Nasdaq Composite a ajouté 109,88 points, soit 0,74%, à 14 887,82.

Sur les 11 principaux secteurs de l'indice S&P 500, ce sont les valeurs de consommation discrétionnaire qui ont enregistré les gains les plus importants en pourcentage.

Micron Technology a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations du marché, et ses actions ont bondi de 7,3 % grâce aux signes d'une reprise des puces mémoire en 2024 après l'un des plus importants ralentissements de ces dernières années.

L'indice des semi-conducteurs Philadelphia SE, qui regroupe les actions du secteur des puces, a progressé de 2,0 %.

Les fabricants américains de véhicules électriques Tesla, Lucid Group et Rivian Automotive ont progressé de 2,1 % à 2,4 % après qu'un rapport a indiqué que les États-Unis envisageaient d'augmenter les droits de douane sur les fabricants chinois de véhicules électriques.

Triumph Group a grimpé de 32,1 % après que l'équipementier aérospatial a annoncé qu'il vendrait son activité de pièces détachées à AAR Corp pour 725 millions de dollars.

Les actions cotées en bourse de Blackberry ont chuté de 13,8 % après que le chiffre d'affaires estimé pour le quatrième trimestre a été inférieur aux attentes.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 2,54 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 2,17 contre 1 a favorisé les valeurs en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 13 nouveaux records sur 52 semaines et un nouveau plus bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 57 nouveaux records et 54 nouveaux plus bas.