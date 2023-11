(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Tous les secteurs du S&P 500 en hausse

* Les investisseurs attendent l'indice des prix à la consommation (IPC) la semaine prochaine

* Les indices sont en hausse : Dow 0,91%, S&P 1,33%, Nasdaq 1,83%.

10 novembre (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street ont progressé vendredi, soutenus par les valeurs technologiques et les titres de croissance, tandis que les rendements des obligations du Trésor se sont calmés, et que les investisseurs se sont tournés vers les importants rapports de la semaine prochaine sur l'inflation et d'autres données économiques.

Les actions ont rebondi après les fortes baisses de la session précédente qui ont suivi les commentaires hawkish du président de la Réserve fédérale Jerome Powell sur les taux d'intérêt. La baisse de jeudi a mis fin à la plus longue série de gains en deux ans pour le S&P 500 et le Nasdaq Composite.

Les investisseurs se sont concentrés sur les rendements de référence du Trésor, qui se sont quelque peu détendus par rapport à des sommets de 16 ans, et sur la trajectoire de la politique monétaire, alors qu'ils évaluent si la Fed pourrait avoir fini d'augmenter les taux pour contrôler l'inflation et quand la banque centrale pourrait commencer à réduire les taux.

La semaine prochaine, le rapport sur l'indice des prix à la consommation sera déterminant, de même que les données sur les prix à la production et les ventes au détail, qui influenceront davantage les projections en matière de taux d'intérêt.

"En général, les investisseurs s'attendent à ce que les prochaines données sur l'inflation soient positives pour le marché et je pense qu'ils veulent les anticiper un peu, a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments à New Vernon, dans le New Jersey.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 309,19 points, soit 0,91 %, à 34 201,13, le S&P 500 a gagné 57,82 points, soit 1,33 %, à 4 405,07 et le Nasdaq Composite a gagné 247,30 points, soit 1,83 %, à 13 768,75.

Le S&P 500 a atteint son plus haut niveau depuis le 20 septembre.

Les 11 secteurs du S&P 500 étaient tous en territoire positif, avec la technologie en tête, en hausse de 2,2 %. Les grandes capitalisations boursières, qui ont tiré le marché vers le haut cette année, ont également progressé vendredi, avec Nvidia en hausse de 2,6 % et Microsoft en hausse de 2,2 %.

Les gens regardent les mégacapitalisations technologiques et se disent que dans un environnement de taux plus élevés et de ralentissement de l'économie, ces sociétés restent le meilleur endroit pour être et sont prêts à payer une prime pour elles", a déclaré M. Meckler.

Soutenant les actions, le rendement de la note de référence du Trésor à 10 ans a peu changé à 4,63 % après un bond jeudi qui a également été alimenté par une vente aux enchères d'obligations à 30 ans plus faible que prévu.

Les données de vendredi ont montré que le moral des consommateurs américains a baissé pour le quatrième mois consécutif en novembre, et que les attentes des ménages en matière d'inflation ont de nouveau augmenté.

En ce qui concerne les entreprises, les actions d'Illumina ont chuté de 11 %, la société de tests génétiques ayant revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'année entière pour le deuxième trimestre consécutif.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,5 contre 1 à la Bourse de New York. Il y a eu 47 nouveaux sommets et 135 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans une proportion de 1,5 pour 1, tandis que le Nasdaq a enregistré 49 nouveaux sommets et 318 nouveaux creux. (Reportage de Lewis Krauskopf à New York, Amruta Khandekar et Shristi Achar A à Bengaulru ; rédaction de Maju Samuel et David Gregorio)