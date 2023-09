(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* Les ADR chinois glissent suite à la faiblesse de l'activité dans le secteur des services

* Airbnb, Blackstone gagnent sur l'inclusion du S&P 500

* Les données sur les commandes d'usine en juillet aux États-Unis sont attendues à 10 heures (heure de l'Est).

* Les contrats à terme sont en baisse : Dow 0,13%, S&P 0,25%, Nasdaq 0,41%.

5 septembre (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en baisse mardi, la hausse des rendements des bons du Trésor pesant sur les grandes valeurs de croissance, tandis que la publication d'un chiffre négatif sur l'activité des services en Chine alimente les inquiétudes sur la demande dans la deuxième économie mondiale.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a grimpé à 4,23%, tandis que le rendement à deux ans a augmenté à 4,93%, avant de nouvelles données économiques et la réunion de politique de la Réserve fédérale américaine plus tard ce mois-ci.

Les principaux titres liés à la technologie, tels qu'Apple, Nvidia, Meta Platforms et Netflix, ont perdu entre 0,4 % et 1,0 % avant la cloche.

"Les investisseurs sont aux prises avec ce que nous considérons comme un environnement économique et de profit encore relativement faible pour l'entreprise moyenne", a déclaré Jason Pride, chef de la stratégie d'investissement et de la recherche chez Glenmede.

"La récession est définitivement retardée aux États-Unis... nous constatons des environnements économiques assez faibles en Chine et en Europe".

L'activité des services en Chine a progressé au mois d'août au rythme le plus lent depuis huit mois, selon une enquête menée auprès du secteur privé, la faiblesse de la demande continuant de peser sur la deuxième économie mondiale et les mesures de relance n'ayant pas réussi à relancer la consommation de manière significative.

Les actions des sociétés chinoises cotées aux États-Unis, notamment PDD Holdings, JD.com, Baidu et Alibaba, ont chuté de 0,7 % à 1,5 %.

Les données économiques américaines publiées depuis la réunion de juillet de la Fed ont renforcé l'impression que l'économie se refroidit sans craquer, ce qui renforce probablement les arguments contre de nouvelles augmentations des taux d'intérêt.

Les trois principaux indices boursiers américains ont enregistré des gains au cours de la semaine précédente, après qu'une série de données ait mis en évidence un ralentissement du marché du travail. Les investisseurs se concentreront désormais sur l'indice des prix à la consommation prévu la semaine prochaine et sur la décision de politique monétaire de la Fed prévue le 20 septembre.

Selon l'outil FedWatch du CME, 93 % des opérateurs parient sur le fait que la Fed laissera ses taux inchangés lors de la prochaine réunion de politique monétaire et 58,2 % sur le fait qu'elle fera une pause en novembre, contre 52 % la semaine précédente.

Dans le même temps, Goldman Sachs a réduit les chances d'une récession américaine au cours des 12 prochains mois de 20 % à 15 %, en raison de la poursuite de la baisse de l'inflation et des données sur le marché du travail.

Les investisseurs attendent maintenant les données sur les commandes d'usine pour le mois de juillet, attendues à 10 heures (heure de l'Est).

À 8:28 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 46 points, ou 0,13%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 11,5 points, ou 0,25%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 63,5 points, ou 0,41%.

Les actions d'Airbnb et de Blackstone ont respectivement augmenté de 5,8 % et de 3,8 % dans les échanges de pré-marché, alors que les sociétés étaient prêtes à rejoindre l'indice S&P 500.

Oracle a gagné 1,9 % après que Barclays a relevé la valeur de la société de logiciels de "poids égal" à "surpondérer".

Warner Bros Discovery a glissé de 0,8 % après que la société de médias a abaissé ses prévisions de bénéfices annuels de base en raison des grèves des scénaristes et des acteurs d'Hollywood. (Reportage de Shristi Achar A et Amruta Khandekar à Bengaluru ; rédaction d'Arun Koyyur et Shounak Dasgupta)