(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Le Dow Jones et le S&P 500 s'apprêtent à subir des pertes hebdomadaires.

* Boeing et les grandes capitalisations boursières se redressent après la séance maussade de jeudi

* Les marchés de l'énergie et de l'immobilier sont en pleine mutation.

* Les résultats de Ross Stores sont en hausse après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du premier trimestre

* Les contrats à terme sont en hausse : Dow 0,20%, S&P 0,35%, Nasdaq 0,38%.

24 mai (Reuters) - Les principaux indices boursiers américains sont en passe de s'ouvrir en hausse vendredi, rebondissant après que Wall Street a clôturé en baisse la séance précédente en raison de signes d'inflation persistante qui ont ravivé la prudence des autorités monétaires à l'approche d'un long week-end.

Après avoir profité des prévisions de revenus mirobolantes de Nvidia et de la division par 10 de son action en début de séance jeudi, les trois principaux indices se sont repliés, les données économiques indiquant une hausse des pressions sur les prix ayant réduit les paris sur une réduction des taux d'intérêt cette année.

Le Bureau du recensement américain a indiqué que les commandes de biens durables avaient augmenté de 0,7 % en avril, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une baisse de 0,8 %.

Après une solide saison de bénéfices et des prévisions de Nvidia supérieures aux attentes, "les investisseurs se tournent à nouveau vers (la Fed)", a déclaré Kim Forrest, directeur des investissements chez Bokeh Capital Partners.

"Nous allons être à l'affût de toutes ces données et c'est ce qui va diriger le marché".

Pour la journée, les données définitives de l'Université du Michigan sur le moral des consommateurs et les remarques du gouverneur de la Fed, Christopher Waller, sont les prochaines à être publiées.

Les traders s'attendent à ce que la banque centrale américaine réduise ses taux d'intérêt de 34 points de base d'ici la fin de l'année.

Le Dow Jones a enregistré jeudi sa plus forte baisse en une journée depuis mars 2023, tandis que le S&P 500 a connu sa pire séance depuis plus de trois semaines. Les deux indices sont en passe d'enregistrer des pertes hebdomadaires après quatre semaines consécutives de hausse.

Les actions de Nvidia ont gagné 1,1 % avant la mise sur le marché après avoir bondi de plus de 9 % un jour plus tôt, clôturant au-dessus de la barre clé des 1 000 dollars et ajoutant environ 218 milliards de dollars à sa valeur de marché.

Reuters a rapporté que la puce d'intelligence artificielle la plus avancée de l'entreprise, développée pour la Chine, a connu un démarrage difficile, l'abondance de l'offre l'obligeant à fixer un prix inférieur à celui de la puce rivale de Huawei.

D'autres grandes capitalisations boursières, dont Apple, Alphabet et Meta Platforms, ont également progressé de 0,3 % à 0,7 %.

Le marché américain des actions sera fermé lundi en raison du Memorial Day.

Les fonds d'actions américains ont enregistré des entrées substantielles au cours de la semaine qui s'est achevée le 22 mai, stimulés par les espoirs de réduction des taux d'intérêt et par l'optimisme suscité par les solides bénéfices des entreprises. Les données de LSEG Lipper montrent que les investisseurs ont injecté 9,9 milliards de dollars dans les fonds d'actions américaines, soit une hausse significative par rapport aux 4,1 milliards de dollars enregistrés la semaine précédente.

Parmi les sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats à ce jour, 77,9 % ont dépassé les estimations, contre une moyenne à long terme de 66,7 %, selon les données de LSEG.

À 8:40 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 79 points, soit 0,2%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 18,75 points, soit 0,35%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 70,25 points, soit 0,38%.

Boeing a augmenté de 0,6 %. L'action a été le principal frein au Dow Jones lors de la séance précédente, clôturant en baisse de plus de 7 %.

Entre-temps, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a approuvé les demandes du Nasdaq, du CBOE et du NYSE d'inscrire des fonds négociés en bourse (ETF) liés aux prix de l'éther, ce qui pourrait ouvrir la voie à la commercialisation de ces produits dans le courant de l'année.

Cependant, le ProShares Ether Strategy ETF a perdu 2,5 % après avoir bondi de plus de 22 % depuis le début de la semaine.

Workday a chuté de 10,8 % après que le fournisseur de logiciels de gestion des ressources humaines a réduit ses prévisions de revenus annuels par abonnement.

Ross Stores a bondi de 7,1 % après avoir publié des résultats du premier trimestre supérieurs aux estimations et relevé ses prévisions de bénéfices annuels.

Microchip Technology a augmenté de 1,9 % après que Mizuho ait relevé le fabricant de puces de "neutre" à "achat". (Reportage d'Ankika Biswas et Lisa Mattackal à Bengaluru ; rédaction de Devika Syamnath)