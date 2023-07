(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les trois indices devraient terminer le mois de juillet en hausse

* Citigroup relève l'objectif de fin d'année du S&P 500 à 4600

* Le Dow Jones est en hausse de 0,06%, le S&P en baisse de 0,04%, le Nasdaq en hausse de 0,02%.

31 juillet (Reuters) -

Les actions américaines sont restées quasiment inchangées lundi, dernier jour de cotation du mois de juillet, les investisseurs attendant les rapports trimestriels de sociétés telles qu'Amazon.com et Apple, ainsi que des données économiques, notamment sur l'emploi.

Les principaux indices boursiers sont en passe de terminer le mois en hausse grâce aux résultats positifs des entreprises et aux espoirs d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, alors que le ralentissement de l'inflation a alimenté les paris sur une pause dans la hausse des taux d'intérêt.

Les bénéfices du deuxième trimestre pour les entreprises du S&P 500 sont estimés avoir chuté de 6,4 % en glissement annuel, selon les données de Refinitiv jusqu'à vendredi. Bien que toujours négative, cette prévision représente une amélioration par rapport à la baisse de 7,9 % estimée une semaine plus tôt.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a tiré Wall Street vers le haut la semaine dernière, car les entreprises à forte croissance telles qu'Alphabet, Meta Platforms ainsi que les fabricants de puces Intel et Lam Research ont publié des résultats trimestriels solides.

Citigroup a relevé ses objectifs pour la fin de l'année 2023 et le milieu de l'année 2024 pour le S&P 500 à respectivement 4 600 et 5 000, afin de refléter une plus grande possibilité d'atterrissage en douceur.

L'indice de référence est à un peu moins de 5 % de son plus haut historique intrajournalier atteint le 4 janvier 2022, tout en étant en passe de gagner pour le cinquième mois consécutif.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré que la banque centrale avait réussi à réduire l'inflation sans provoquer de récession et qu'il surveillerait les données pour juger si un nouveau resserrement monétaire serait approprié en septembre.

À 14:36 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 20,18 points, ou 0,06%, à 35 479,47 ; le S&P 500 a perdu 1,89 points, ou 0,04%, à 4 580,34 ; et le Nasdaq Composite a ajouté 3,42 points, ou 0,02%, à 14 320,07.

Cinq des 11 premiers secteurs du S&P 500 ont progressé, menés par une hausse de 1,89% des valeurs énergétiques.

"L'élément principal est le renforcement du pétrole. Nous sommes au-dessus de 80 dollars le baril (...) et nous sommes revenus à la hauteur de la baisse qui avait été précipitée par la crise bancaire. Et c'est de loin le grand leader aujourd'hui", a déclaré Jay Hatfield, PDG d'Infrastructure Capital Advisors à New York.

Le fournisseur de services financiers SoFi Technologies a gagné 20 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions.

ON Semiconductor a bondi de 2,9 % après que le fabricant de puces a annoncé un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux estimations du marché.

Johnson & Johnson a perdu 3,9 % après qu'un juge américain a rejeté la deuxième tentative du fabricant de médicaments de résoudre des dizaines de milliers de procès concernant ses produits à base de talc.

Adobe a progressé de 3,3 %, surpassant ses pairs du secteur technologique, après que Morgan Stanley a relevé sa note à "surpondérer" sur le fabricant de photoshop.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 2,39 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,73 contre 1 a favorisé les valeurs en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 25 nouveaux records sur 52 semaines et un nouveau plus bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 85 nouveaux records et 52 nouveaux plus bas.