Les principaux indices de Wall Street ont chuté mardi après qu'un taux d'inflation plus élevé que prévu ait repoussé les attentes du marché quant à une réduction imminente des taux d'intérêt, entraînant une hausse des rendements des obligations du Trésor américain.

Un rapport du département du travail a montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté au-delà des prévisions en janvier, en raison d'une hausse du coût du logement.

"De nombreux gouverneurs de la Réserve fédérale se sont exprimés au cours des deux dernières semaines et ont donné diverses indications selon lesquelles les réductions attendues par le marché au cours du premier semestre de l'année pourraient avoir été prématurées. Aujourd'hui, les données de l'IPC réaffirment certainement cette image", a déclaré Bob Elliott, directeur des investissements chez Unlimited Funds.

Les marchés se sont redressés cette année en raison des paris selon lesquels la Fed commencerait à réduire ses taux en mai. Le S&P 500 a clôturé au-dessus de 5 000 pour la première fois vendredi. Le Dow Jones se négocie également à un niveau record et, lundi, le Nasdaq a brièvement dépassé son record de clôture de novembre 2021.

Après la publication des données sur l'inflation, les paris des opérateurs pour une réduction des taux d'au moins 25 points de base en mai sont tombés à 38 %, contre environ 58 % avant les données, tandis que les attentes pour juin s'élevaient à 75 %, selon l'outil FedWatch du CME.

Les grandes capitalisations sensibles aux taux d'intérêt, telles que Microsoft, Alphabet, Amazon.com et Meta Platforms, ont perdu entre 0,8 % et 2,1 %, alors que les rendements des bons du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau depuis deux mois.

La plupart des titres de puces tels que Micron Technology, Qualcomm et Broadcom ont chuté entre 1,7 % et 4,8 %, entraînant une baisse de 2,2 % de l'indice Philadelphia SE Semiconductor.

L'immobilier et les services publics ont été les principaux perdants parmi les 11 principaux indices sectoriels de l'indice S&P 500, l'immobilier tombant à un plus bas de plus de deux mois.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a également perdu 3,2 %, en passe de connaître sa pire journée depuis près d'un an.

"Aujourd'hui, le sentiment du marché est confronté à la réalité et vous ne pouvez pas échapper au fait que la Fed pourrait devoir être plus prudente", a déclaré Lara Rhame, économiste en chef pour les États-Unis chez FS Investments.

Les dernières données font suite à une révision modeste de l'inflation au dernier trimestre 2023, qui a brièvement soulagé les investisseurs quant à la trajectoire de l'inflation.

L'indice de volatilité Cboe, un indicateur de la peur du marché, a atteint son plus haut niveau depuis novembre.

À 13 h 51 HNE, l'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 594,28 points, soit 1,53 %, pour s'établir à 38 203,1, l'indice S&P 500 a perdu 73,41 points, soit 1,46 %, pour s'établir à 4 948,43 et l'indice Nasdaq Composite a perdu 277,76 points, soit 1,74 %, pour s'établir à 15 664,78.

Parmi les principaux mouvements, JetBlue Airways a bondi de 19,4 % après que l'investisseur activiste Carl Icahn a déclaré une participation de 9,91 %, ajoutant que l'action du transporteur est "sous-évaluée".

Arista Networks a perdu 4,2% après que le fournisseur de solutions cloud ait prévu une marge brute ajustée inférieure aux attentes pour le trimestre en cours, tandis que Marriott International a perdu 6,4% après que l'opérateur hôtelier ait prévu un bénéfice annuel inférieur aux attentes de Street.

La société de logiciels Cadence Design Systems a chuté de 4,4 % à la suite de prévisions de ventes trimestrielles peu encourageantes, tandis que le fabricant de jouets Hasbro a perdu 2,7 % après une baisse plus importante que prévu des ventes et des bénéfices au cours du trimestre des fêtes de fin d'année.

Tripadvisor a bondi de 14 %, l'agence de voyage en ligne ayant formé un comité spécial chargé d'évaluer les propositions de transaction.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse, dans un rapport de 9,6 contre 1 sur le NYSE et de 4,6 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux records sur 52 semaines et 6 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq a enregistré 38 nouveaux records et 96 nouveaux records à la baisse.