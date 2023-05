Les actions américaines ont fortement augmenté mercredi, alimentées par l'optimisme quant à un accord potentiel sur le plafond de la dette fédérale de 31 400 milliards de dollars et par un rebond des actions des banques régionales, qui ont apaisé les inquiétudes quant à une escalade des problèmes du secteur.

Le président Joe Biden et le principal républicain du Congrès américain, Kevin McCarthy, ont réaffirmé mercredi leur détermination à trouver rapidement un accord pour relever le plafond de la dette et éviter un défaut de paiement catastrophique sur le plan économique.

Si aucun accord n'est conclu d'ici au 1er juin, le Trésor américain a déclaré qu'il pourrait commencer à manquer de fonds pour payer les factures du gouvernement, ce qui pourrait déclencher une récession.

Un bond des actions des banques régionales a amélioré le sentiment, mené par une hausse de 10,19 % de Western Alliance Bancorp, un jour après que la banque ait déclaré que les dépôts avaient augmenté de plus de 2 milliards de dollars au cours du trimestre terminé le 12 mai.

L'indice KBW des banques régionales a grimpé de 7,28 % pour réaliser sa plus forte hausse en un jour depuis le 6 janvier 2021 et clôturer à son plus haut niveau depuis le 1er mai. L'indice S&P 500 des banques a également fait un bond de 4,46 % pour réaliser sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 10 novembre.

"C'est l'optimisme sur le plafond de la dette. Il s'agit d'un optimisme continu sur le fait que la crise bancaire est dans le rétroviseur. Chaque jour qui passe sans nouveau problème nous rapproche de la fin de la crise", a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments à New Vernon, dans le New Jersey.

"Le catalyseur est certainement le fait que lorsque Biden et McCarthy disent que nous sommes proches, on peut supposer qu'ils concluront probablement une sorte d'accord.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 408,63 points, soit 1,24 %, à 33 420,77 ; le S&P 500 a gagné 48,87 points, soit 1,19 %, à 4 158,77 ; et le Nasdaq Composite a ajouté 157,51 points, soit 1,28 %, à 12 500,57.

Ces gains représentent la plus forte hausse en pourcentage sur une journée pour chacun des trois principaux indices depuis le 5 mai.

La progression de 4,41 % des actions de Tesla après la réunion annuelle des actionnaires mardi a également apporté un soutien.

Le grand patron Elon Musk a minimisé les spéculations du marché selon lesquelles il pourrait quitter son poste de PDG de Tesla, a évoqué deux nouveaux modèles grand public que l'entreprise est en train de développer, et a réaffirmé que les livraisons de son pick-up Cybertruck, retardé depuis longtemps, commenceraient cette année.

En outre, une source ayant une connaissance directe du dossier a déclaré à Reuters que le fabricant de véhicules électriques avait proposé d'implanter une usine en Inde pour la vente nationale et l'exportation.

Grâce à cette reprise, le S&P se rapproche à nouveau du sommet d'une fourchette récente, à environ 4 160, qui a servi de point de résistance. Les analystes ont déclaré qu'un catalyseur majeur, tel qu'un accord sur le plafond de la dette ou une clarification de la trajectoire des hausses de taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale, serait nécessaire pour pousser les actions beaucoup plus haut.

Des données récentes ont indiqué un ralentissement de l'économie américaine à la suite d'une série de hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale pour lutter contre une inflation élevée. Cette situation, ainsi que les récentes négociations sur le plafond de la dette américaine, ont focalisé l'attention sur le moment où la banque centrale cessera de relever ses taux d'intérêt ou les réduira.

Alors que le marché table sur une baisse des taux d'ici la fin de l'année, les récents commentaires des responsables de la Fed suggèrent qu'ils ne sont pas prêts à réduire les taux prochainement.

Les détaillants Target Corp et TJX Companies Inc prévoient des bénéfices inférieurs aux attentes pour le trimestre en cours, bien qu'ils aient dépassé les estimations pour le premier trimestre.

Les actions de Target ont augmenté de 2,58 %, tandis que TJX Companies a clôturé en hausse de 0,93 % après une séance agitée. Les gains, ainsi que le rallye de Tesla, ont contribué à augmenter le secteur de la consommation discrétionnaire d'environ 2 %.

Le volume sur les bourses américaines était de 10,35 milliards d'actions, par rapport à la moyenne de 10,59 milliards pour l'ensemble de la séance au cours des 20 derniers jours de bourse.

Les titres en progression ont été plus nombreux que les titres en baisse sur le NYSE dans un rapport de 2,95 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 2,45 contre 1 a favorisé les titres en progression.

Le S&P 500 a enregistré 20 nouveaux records sur 52 semaines et 14 nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 69 nouveaux records et 123 nouveaux records à la baisse.