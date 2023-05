Les actions américaines ont légèrement baissé vendredi, les premiers gains s'étant évaporés après la pause des négociations sur le plafond de la dette américaine à Washington, ce qui a réduit l'optimisme quant à la possibilité de parvenir à un accord pour éviter un défaut de paiement.

Les actions ont progressé au cours des deux dernières séances, grâce à la confiance croissante dans la possibilité de parvenir à un accord sur le relèvement du plafond de la dette, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, au cours des prochains jours, l'indice de référence S&P 500 ayant progressé de plus de 2 %. Mais la progression initiale de vendredi s'est inversée à la suite d'informations faisant état d'une pause dans les négociations, alors que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s'exprimait lors d'un panel sur la politique monétaire.

"Je ne pense pas que nous devrions être surpris par tout ce qui sort de Washington en termes de commentaires", a déclaré Frank Cappelleri, fondateur chez CappThesis à New York.

"Il ne semble pas qu'ils considèrent cela comme une menace sérieuse uniquement parce que vous sortez de deux journées très fortes et que vous pourriez faire valoir qu'aujourd'hui aurait pu être une journée de baisse, peu importe ce qui est sorti, peu importe le type d'information. Le marché considère que c'est peut-être une raison de reprendre un peu ses gains, simplement parce que de nombreux secteurs ont été étendus à court terme."

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 144,55 points, soit 0,43%, à 33 391,36 ; le S&P 500 a perdu 13,86 points, soit 0,33%, à 4 184,19 ; et le Nasdaq Composite a baissé de 57,19 points, soit 0,45%, à 12 631,65.

Le S&P 500 et le Nasdaq étaient sur le point d'enregistrer leurs plus fortes hausses hebdomadaires en pourcentage depuis la dernière semaine de mars.

Les perspectives en matière de taux d'intérêt restent incertaines. M. Powell a déclaré qu'il n'était pas encore certain que de nouvelles hausses de taux soient nécessaires, la banque centrale évaluant l'impact des hausses précédentes, comme en témoignent les récents problèmes du secteur bancaire.

Un rapport de CNN selon lequel la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré jeudi aux PDG des banques que d'autres fusions bancaires pourraient être nécessaires après une série de faillites bancaires, a également pesé sur le sentiment.

Les actions des banques régionales, qui ont été les premières du secteur à ressentir l'impact de la politique de resserrement de la Fed, ont chuté, l'indice KBW Regional Banking perdant 2,78 %. L'indice a néanmoins progressé de près de 6 % sur la semaine et est en passe de mettre fin à une série de trois semaines de baisse, les investisseurs estimant que les problèmes du secteur sont pour l'instant en grande partie circonscrits.

Les actions de Morgan Stanley ont perdu 2,34 % après que le PDG James Gorman a annoncé qu'il quitterait ses fonctions au cours des 12 prochains mois.

Foot Locker Inc a chuté de 27,38% et s'apprêtait à connaître sa plus forte baisse quotidienne depuis le 25 février 2022, après que le détaillant de chaussures a réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels.

L'avertissement a pesé sur la composante du Dow Jones Nike Inc, qui a perdu 4,11 %, tandis qu'Under Armour Inc a chuté de 4,53 %.

La mise à jour de Foot Locker conclut une semaine de prudence de la part d'autres détaillants, dont Target Corp, Home Depot Inc et TJX Companies Inc, alors que les consommateurs s'adaptent à une inflation obstinément élevée et à un environnement de taux d'intérêt plus élevés.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en progression sur le NYSE dans un rapport de 1,55 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,24 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux records sur 52 semaines et trois nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 72 nouveaux records et 69 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Chuck Mikolajczak ; Rédaction de Richard Chang)