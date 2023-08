Les actions américaines ont clôturé en baisse mardi, dans le cadre d'un vaste mouvement de liquidation, après que l'agence de notation Moody's a revu à la baisse la notation de plusieurs établissements de crédit, ravivant les craintes quant à la santé des banques américaines et de l'économie.

Après un rallye de cinq mois qui a poussé les indices de référence S&P 500 et Nasdaq Composite à moins de 5 % de leurs plus hauts historiques, le mois d'août a enregistré cinq séances de baisse sur six.

La baisse de mardi a été déclenchée après que

l'agence a abaissé d'un cran les notes de dix prêteurs de petite et moyenne taille et placé six géants bancaires, dont Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, State Street et Truist Financial, sous surveillance en vue d'une éventuelle révision à la baisse.

Moody's a également prévenu que la solidité du crédit du secteur serait probablement mise à l'épreuve par des risques de financement et une rentabilité plus faible.

La confiance du marché dans les banques américaines se rétablit progressivement après les faillites de trois prêteurs au début de l'année, dont la Silicon Valley Bank, qui ont ébranlé le système financier.

L'indice S&P 500 Banks est resté plus faible depuis le début de l'année, malgré les gains réguliers de l'indice de référence S&P 500, et les dégradations ont mis en évidence la fragilité de la confiance des investisseurs à l'égard des valeurs financières.

L'indice des banques a reculé mardi, tout comme l'indice KBW Regional Banking.

Les grandes banques Goldman Sachs et Bank of America ont reculé, tandis que Bank of New York Mellon et Truist ont également baissé.

Jason Pride, responsable de la stratégie d'investissement et de la recherche chez Glenmede, a fait remarquer que les dégradations de Moody's, ainsi que l'avis donné aux grandes banques concernant d'éventuelles mesures futures, constituaient une déclaration publique des préoccupations de l'agence concernant la santé du système bancaire, ce qui a des répercussions sur l'ensemble de l'économie.

"Je pense qu'il s'agit d'une question importante dans le contexte général du fonctionnement de l'économie, car les prêts des banques régionales sont l'un des principaux lubrifiants de l'économie", a-t-il déclaré.

"S'il ralentit, le moteur ne fonctionne pas aussi bien.

La réaction aux dégradations des banques a fait grimper l'indice de volatilité du marché CBOE, la jauge de la peur à Wall Street, qui a atteint à un moment donné son plus haut niveau en deux mois.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 19,04 points, soit 0,42 %, pour terminer à 4 499,40 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 109,63 points, soit 0,78 %, pour s'établir à 13 885,33 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 158,58 points, soit 0,45 %, à 35 314,55 points.

La plupart des 11 principaux secteurs du S&P 500 ont chuté. Si le secteur financier a été, à juste titre, l'un de ceux qui ont le plus reculé, les matériaux et la technologie ont également pesé lourd dans la balance.

L'indice de l'énergie a été l'un des moins performants au début de la séance, les prix du brut ayant chuté à la suite de données commerciales décevantes en provenance de la Chine, premier consommateur mondial. Toutefois, comme le pétrole est devenu positif dans l'après-midi, aidé par une agence gouvernementale américaine qui prévoit des perspectives plus favorables pour l'économie, cela a permis à l'indice d'inverser la tendance et de terminer en hausse.

Les actions du secteur de la santé ont également progressé.

Les fabricants de médicaments ont globalement augmenté après que la société danoise Novo Nordisk a déclaré que son médicament contre l'obésité, Wegovy, réduisait le risque de maladie cardiaque.

Eli Lilly a bondi après que l'entreprise pharmaceutique a affiché des bénéfices trimestriels élevés.

Dish Network a bondi après que le fournisseur de télévision payante a dévoilé ses projets de fusion avec le fournisseur de communications par satellite EchoStar, qui a également progressé.

United Parcel Service a reculé après que l'indicateur de l'économie américaine a revu à la baisse ses prévisions de recettes annuelles.