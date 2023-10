Les principaux indices boursiers américains ont terminé en hausse mercredi, un jour après s'être repliés, alors que les dernières données économiques ont montré que les emplois privés américains ont augmenté moins que prévu en septembre.

Les secteurs de la consommation discrétionnaire et de la technologie ont été en tête des hausses de l'indice S&P 500, alors que les rendements du Trésor américain se sont éloignés de leur plus haut niveau depuis 16 ans.

Le rapport ADP sur l'emploi national a été salué par les investisseurs inquiets de la hausse des taux d'intérêt et de la probabilité que la Réserve fédérale doive les maintenir à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

"D'un point de vue technique, nous sommes probablement un peu survendus", a déclaré Oliver Pursche, premier vice-président et conseiller de Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

La faiblesse récente de l'indice S&P 500 l'a rapproché du niveau de 4 200 points, considéré comme le prochain niveau de soutien de l'indice.

"En septembre, nous avons assisté à un changement dans les convictions des stratèges et des investisseurs", a-t-il déclaré. "Il semble que l'on ait enfin compris que les taux d'intérêt allaient rester élevés plus longtemps et que l'idée d'une réduction prochaine des taux par la Fed était fictive.

D'autres données publiées mercredi ont montré que les nouvelles commandes de produits fabriqués aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en août, bien que le rapport sur l'emploi de septembre, publié vendredi, soit la principale nouvelle économique de la semaine.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 34,17 points, soit 0,81 %, pour terminer à 4 263,62 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 172,95 points, soit 1,32 %, pour atteindre 13 236,01. L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 116,86 points, soit 0,35 %, pour atteindre 33 119,24 points.

Plusieurs actions de méga-capitalisation, dont Amazon.com, étaient en hausse ce jour-là.

Ford Motor est resté pratiquement stable, même si le constructeur automobile a enregistré une hausse de près de 8 % de ses ventes d'automobiles aux États-Unis au troisième trimestre.

Les investisseurs à la recherche de données non économiques sont impatients de connaître les résultats du troisième trimestre, qui débuteront au milieu du mois. (Reportage de Caroline Valetkevitch à New York ; reportages complémentaires d'Ankika Biswas et de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction de Shounak Dasgupta et de Richard Chang)