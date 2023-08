Les principaux indices de Wall Street ont chuté mercredi, au lendemain de la publication d'un rapport indiquant que les Américains ont emprunté plus que jamais sur leurs cartes de crédit au cours du dernier trimestre et alors que les investisseurs attendent les données sur l'inflation prévues plus tard dans la semaine.

Le marché est en train de digérer les problèmes d'endettement sur les cartes de crédit des consommateurs qui ont été révélés hier, a déclaré Gina Bolvin, présidente de Bolvin Wealth Management Group à Boston. Avec l'augmentation du prix du pétrole, le consommateur est l'épine dorsale de l'économie. S'ils sont trop sollicités et qu'ils cessent de dépenser, cela nous plonge encore plus dans la récession.

Mardi, la Banque fédérale de réserve de New York a déclaré que la dette des cartes de crédit américaines avait dépassé les 1 000 milliards de dollars, et le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré que la banque centrale américaine pourrait être en mesure de laisser les taux d'intérêt inchangés.

Lundi, Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, a déclaré que de nouvelles hausses de taux étaient probables, citant l'inflation persistante et la forte croissance économique.

Les traders estiment à 86,5 % la probabilité qu'il n'y ait pas de hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed en septembre, selon l'outil FedWatch du CME. Les actions technologiques et de croissance des mégacapitaux sensibles aux taux, qui ont mené le rallye de Wall Street, telles que Nvidia, Apple et Tesla, étaient en baisse de 1,7 % à 5,0 %.

L'indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois de juillet, attendu jeudi, devrait montrer une légère accélération par rapport à l'année dernière. D'un mois sur l'autre, les prix à la consommation devraient augmenter de 0,2 %, comme en juin.

Mardi, les principaux indices de Wall Street ont terminé en baisse dans un vaste mouvement de repli après que l'agence de notation Moody's a abaissé la note de plusieurs banques de petite et moyenne taille. Mercredi, les grandes banques ont accentué leurs pertes, Bank of America perdant 0,8 % et Wells Fargo 1,3 %.

Le secteur de la consommation en Chine a sombré dans la déflation en juillet. L'indice des prix à la consommation (IPC) a baissé dans la deuxième économie mondiale, a déclaré le Bureau national des statistiques mercredi, sa première baisse depuis février 2021.

À 14 h 13 ET (1813 GMT), l'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 25,78 points, soit 0,07 %, à 35 288,71, le S&P 500 a perdu 7,59 points, soit 0,17 %, à 4 491,79 et le Nasdaq Composite a chuté de 96,03 points, soit 0,69 %, à 13 788,29.

Sept des onze premiers secteurs du S&P 500 ont progressé, les valeurs énergétiques étant en tête avec un bond de 1,6 %, touchant un plus haut de près de six mois, à la suite d'un bond des prix du pétrole brut.

Les actions du propriétaire de casinos Penn Entertainment ont bondi de 10,7 % à la suite d'un accord de 2 milliards de dollars avec ESPN de Walt Disney pour lancer une activité de paris sportifs.

Les actions de Walt Disney ont baissé de 0,2 %, effaçant les premiers gains avant la publication de ses résultats trimestriels.

Les actions de Lyft ont chuté de 8,7 % malgré des prévisions de bénéfices solides, la société ayant indiqué qu'elle redoublerait d'efforts pour pratiquer des prix compétitifs afin de rattraper son rival Uber.

Sur les 443 entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à mardi, 78,6 % ont battu les attentes des analystes, selon les données de Refinitiv.

Les titres en progression ont été plus nombreux que les titres en baisse sur le NYSE dans un rapport de 1,04 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,45 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 15 nouveaux records sur 52 semaines et 7 nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 54 nouveaux records et 160 nouveaux records à la baisse.