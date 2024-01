(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les bénéfices de Morgan Stanley chutent en raison de charges non récurrentes

* Apple perd du terrain après avoir offert de rares remises sur l'iPhone en Chine

* Les traders réduisent leurs paris sur une baisse des taux d'intérêt en mars après les commentaires de Waller de la Fed

* Le S&P 500 -0,64%, le Nasdaq -0,55%, le Dow -0,94%, le S&P 500 -0,64%, le Nasdaq -0,55%, le Dow -0,94%.

Jan 16 (Reuters) -

Les actions américaines ont chuté mardi après les résultats mitigés de Morgan Stanley et de Goldman Sachs qui ont pesé sur les banques, et alors que les ventes de Boeing et d'Apple ont pesé sur le S&P 500.

Morgan Stanley a chuté de plus de 5% à un plus bas de plus d'un mois après avoir publié un bénéfice trimestriel plus faible, tandis que l'action de Goldman Sachs est restée presque stable après avoir annoncé une hausse de 51% de son bénéfice.

L'indice S&P 500 des banques a reculé de 1,4 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus d'un mois, après que d'autres grandes banques américaines ont annoncé une baisse de leurs bénéfices vendredi.

Spirit Airlines a chuté de 60 %

après qu'un juge fédéral a bloqué

JetBlue Airways de 3,8 milliards de dollars, en accord avec le Département américain de la Justice, l'opération nuirait aux consommateurs.

Apple a chuté de 1,9 % après avoir offert de rares remises sur ses iPhones en Chine en réaction à la forte concurrence dans ce pays, quelques jours après avoir été dépassée par Microsoft en tant qu'entreprise la plus précieuse au monde.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a atténué le sentiment en déclarant qu'il ne fallait pas se précipiter pour réduire les taux d'intérêt, même s'il était plus confiant quant à la capacité de l'inflation à atteindre l'objectif de 2 % fixé par la Fed.

Les opérateurs ont réduit les attentes selon lesquelles la Fed pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt en mars, les rendements du Trésor américain ayant également augmenté.

"Il est certain que les valorisations sont élevées, mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui est plutôt une consolidation plus large des marchés autour de l'idée que les investisseurs ont été un peu trop optimistes quant à la volonté de la Fed de réduire les taux", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird.

Après avoir enregistré de fortes hausses en décembre, le S&P 500 s'est rapproché de son record de janvier 2022 au cours des dernières séances. Il est actuellement en baisse d'environ 1 % par rapport à ce record.

Wall Street a progressé la semaine dernière, les investisseurs continuant à parier sur un démarrage rapide du cycle d'assouplissement de la politique monétaire de la Fed, malgré l'absence de voix favorables parmi les décideurs politiques et des données mitigées sur l'inflation.

UBS Global Research a relevé son objectif de fin d'année 2024 pour le S&P 500 à 5 150 points, ce qui représente une hausse de plus de 8 % par rapport aux niveaux actuels.

Sur les 11 indices sectoriels du S&P 500, 11 ont reculé, menés par l'énergie, en baisse de 2,2 %, suivie d'une perte de 1,3 % pour les matériaux.

L'indice S&P 500 était en baisse de 0,64 % à 4 753,19 points.

L'indice Nasdaq Composite a baissé de 0,55% à 14 889,85 points, tandis que l'indice Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,94% à 37 240,37 points.

Advanced Micro Devices a bondi de 7 % après que les analystes de Barclays

ont relevé leurs objectifs de prix

pour AMD et plusieurs autres fabricants de puces, affirmant qu'ils bénéficieraient de la croissance de l'intelligence artificielle. Son grand rival Nvidia a grimpé d'environ 3 % et atteint un niveau record.

Boeing a chuté de 8 % pour atteindre son plus bas niveau en deux mois, après que l'Administration fédérale de l'aviation a prolongé l'immobilisation de ses avions 737 MAX 9 pour une durée indéterminée et que Wells Fargo a rétrogradé l'action de "surpondération" à "pondération égale".

Sur l'ensemble du marché boursier américain, les actions en baisse ont été plus nombreuses que les actions en hausse dans une proportion de 3,8 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 23 nouveaux sommets et deux nouveaux creux ; le Nasdaq a enregistré 53 nouveaux sommets et 156 nouveaux creux.