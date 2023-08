Wall Street a chuté vendredi après la publication d'un rapport sur le ralentissement de la croissance du marché du travail américain, et les trois principaux indices ont affiché des pertes hebdomadaires, les investisseurs se préparant à d'autres surprises à la baisse, au lendemain des résultats décevants d'Apple.

La séance a été agitée, les indices progressant dans la matinée, puis vacillant avant de devenir négatifs. L'action Apple a perdu plus de 4 %, ce qui a pesé sur le S&P 500.

Sur le marché obligataire, le rendement du Trésor américain à 10 ans a légèrement baissé dans l'après-midi.

"Il y a encore beaucoup d'incertitude autour des préoccupations géopolitiques, de la guerre en Ukraine, (et) des questions liées à la Chine, a déclaré Greg Bassuk, directeur général d'AXS Investments à New York, Il a déclaré que la baisse de vendredi était "plus une question de réinitialisation des investisseurs et de positionnement pour d'éventuelles surprises à la baisse".

Le département du travail a indiqué que

Les employeurs américains

ont créé 187 000 emplois en juillet. Les données relatives aux créations de juin ont été révisées à la baisse à 185 000 emplois, contre 209 000 précédemment.

Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,4 % en juillet, sans changement par rapport au mois précédent, dépassant les attentes, ce qui porte l'augmentation des salaires en glissement annuel à 4,4 %.

Le rendement du bon du Trésor de référence à 10 ans a baissé après la publication des données sur l'emploi, ce qui a en partie stimulé certaines grandes capitalisations boursières.

Les actions d'Amazon.com ont soutenu l'indice S&P 500 après que l'entreprise a publié des perspectives optimistes pour le troisième trimestre. Les actions d'Apple ont chuté, le fabricant de l'iPhone prévoyant une baisse continue de ses ventes.

"Ces grandes entreprises phares ont vraiment le potentiel de provoquer la nervosité des investisseurs même si, dans l'ensemble, la trajectoire et la direction de l'économie et des bénéfices des entreprises semblent positives à l'approche du mois d'août", a déclaré M. Bassuk. a déclaré M. Bassuk.

Les actions d'autres grandes entreprises technologiques, Microsoft, Alphabet et Snowflake, ont toutes augmenté après que les ventes du segment "cloud" d'Amazon ont dépassé les estimations.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 23,28 points, soit 0,52 %, pour terminer à 4 478,61 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 50,48 points, soit 0,36 %, pour atteindre 13 909,24 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 148,69 points, soit 0,42%, à 35 073,53 points.

Les baisses hebdomadaires du S&P et du Nasdaq sont les plus importantes depuis le mois de mars, certains investisseurs ayant pris leurs bénéfices après cinq mois de hausse en raison des données économiques, des bénéfices décevants et de l'augmentation des rendements du Trésor.

Sur les 422 entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats trimestriels jusqu'à vendredi, 79,1 % ont dépassé les attentes autonomes, selon les données de Refinitiv.