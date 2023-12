Les actions américaines ont clôturé en baisse mercredi, après qu'un brusque plongeon en milieu d'après-midi a mis fin à l'impressionnante reprise de Wall Street, qui avait été stimulée par la baisse des taux d'intérêt et le virage conservateur de la Réserve fédérale.

Les trois principaux indices boursiers américains ont baissé en fin de séance pour terminer 1,3 % à 1,5 % en dessous de la clôture de mardi.

Les actions étaient "proches de leurs plus hauts niveaux historiques, elles ont atteint la résistance", a déclaré Jay Hatfield, gestionnaire de portefeuille chez InfraCap à New York, notant que la baisse était "étonnamment véhémente, les choses sont passées du chaud au froid très rapidement".

"Il est surprenant de voir à quel point la vente est agressive, mais c'est logique si l'on considère le chemin parcouru", a ajouté M. Hatfield.

Les actions de FedEx ont chuté de 12 % après que la société de livraison de colis a manqué ses prévisions de bénéfices trimestriels et a réduit ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année, alors qu'elle se bat contre United Parcel Service dans ce qui s'annonce comme une faible période de vacances. UPS a chuté de 2,9 %.

Certains traders ont déclaré que la chute du marché pourrait avoir été aggravée par des achats importants d'options de vente à court terme sur le S&P 500, y compris des contrats de vente qui empêcheraient une chute en dessous du niveau de 4 755 sur l'indice d'ici la fin de la session.

Les options de vente confèrent le droit de vendre des actions à un prix fixe à l'avenir et, parfois, l'activité de couverture liée aux options peut accroître la volatilité.

Dans les échanges prolongés, Micron Technology a bondi de 4,4 % après que le fabricant de puces mémoire ait annoncé un revenu trimestriel supérieur aux estimations.

Au cours de la séance, le S&P 500 s'est rapproché à 0,5 % de son record historique de clôture. Atteindre un nouveau sommet de clôture aurait confirmé que l'indice de référence se trouve dans un marché haussier depuis qu'il a atteint le plancher du marché baissier en octobre 2022.

L'indice est maintenant plus de 2,0 % en dessous de son record de clôture.

"Nous avons eu un rallye agressif en décembre et le sentiment des investisseurs est élevé, il est passé de baissier à haussier en un temps presque record", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille principal chez GLOBALT à Atlanta. "Les marchés se posent donc la question de savoir ce qu'il faut faire maintenant.

La semaine dernière, la Réserve fédérale a indiqué qu'elle avait atteint la fin de son cycle de resserrement et a ouvert la porte à des baisses de taux en 2024.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a réaffirmé mardi dernier que la politique de réduction des taux dépendrait de la vitesse à laquelle l'inflation ralentirait pour atteindre l'objectif annuel de 2 % fixé par la Fed.

Selon l'outil FedWatch de CME, les marchés financiers estimaient à 71,1 % la probabilité que cette première baisse intervienne dès le mois de mars.

Sur le plan économique, un bond plus important que prévu de la confiance des consommateurs américains et une augmentation surprise des ventes de logements existants ont contribué à faire passer les principaux indices dans le vert.

Le département du commerce devrait conclure la semaine avec son troisième et dernier rapport sur le PIB du troisième trimestre jeudi, qui sera suivi vendredi par le rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE), qui couvrira la croissance des revenus, les dépenses de consommation et, surtout, l'inflation.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 475,92 points, soit 1,27 %, à 37 082, le S&P 500 a perdu 70,02 points, soit 1,47 %, à 4 698,35 et le Nasdaq Composite a perdu 225,28 points, soit 1,5 %, à 14 777,94.

Les 11 principaux secteurs du S&P 500 ont tous clôturé dans le rouge, les biens de consommation de base subissant la plus forte baisse en pourcentage après que l'entreprise de produits alimentaires emballés General Mills a réduit ses prévisions de ventes.

Alphabet a gagné 1,2 % après que la société a annoncé qu'elle restructurait l'unité de vente de publicité de Google.

La société de conseil en gestion Aon a chuté de 6,0 % après avoir annoncé qu'elle achèterait le courtier en assurance privé NFP dans le cadre d'une transaction de 13,4 milliards de dollars.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse sur le NYSE dans un rapport de 2,64 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 2,26 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 36 nouveaux records sur 52 semaines et 1 nouveau plus bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 210 nouveaux records et 89 nouveaux plus bas.

Le volume sur les bourses américaines a été de 12,84 milliards d'actions, contre une moyenne de 12,15 milliards pour l'ensemble de la séance au cours des 20 derniers jours de bourse.