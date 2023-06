Les indices boursiers américains ont rebondi mardi après une récente série de pertes, les données économiques optimistes ayant apaisé les inquiétudes des investisseurs quant à une récession imminente déclenchée par les hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Des rapports distincts ont montré que les nouvelles commandes de biens d'équipement clés fabriqués aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue en mai, et que les ventes de maisons individuelles neuves ont fait un bond au cours du même mois, tandis que la confiance des consommateurs américains a augmenté pour atteindre son plus haut niveau depuis près d'un an et demi en juin.

Si les données économiques sont encourageantes, Rhys Williams, stratège en chef chez Spouting Rock Asset Management, a déclaré que le marché a également progressé en raison de facteurs saisonniers.

"Le marché boursier a connu une mauvaise semaine la semaine dernière et une mauvaise journée lundi. C'est juste un peu de reprise", a déclaré M. Williams. "Il pourrait également y avoir un peu de poudre aux yeux à l'approche de la fin du trimestre.

L'indice Dow Jones Industrial Average a mis fin à une série de six jours de baisse mardi, tandis que le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, visait sa meilleure performance semestrielle en 40 ans et que le S&P 500 progressait après avoir chuté lors de cinq des six dernières séances.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 49,25 points, soit 1,14 %, pour terminer à 4 378,07 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 219,71 points, soit 1,65 %, pour atteindre 13 555,49 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 210,66 points, soit 0,62%, pour atteindre 33 925,37 points.

Les signes de résilience de l'économie américaine ont également stimulé l'indice Dow Transports et l'indice Russell 2000 des petites capitalisations.

L'indice PHLX Housing a atteint son plus haut niveau historique mardi.

Selon l'outil Fedwatch de CME Group, les traders estiment à 77 % la probabilité que la Fed augmente ses taux d'intérêt de 25 points de base pour atteindre la fourchette de 5,25 % à 5,50 % lors de sa réunion de juillet, contre 74,4 % un jour plus tôt.

D'autres données économiques sont attendues cette semaine, notamment une mesure clé de l'inflation, ainsi que le discours du président de la Fed, Jerome Powell, au Forum de la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal, qui pourrait donner des indications sur la trajectoire des taux d'intérêt.

Les commentaires hawkish de Powell la semaine dernière ont freiné un rallye boursier américain qui avait poussé le S&P 500 et le Nasdaq à un plus haut de plus d'un an et le Dow à un pic de six mois.

Malgré la récente faiblesse du marché, la reprise des valeurs de croissance, une saison des bénéfices optimiste et l'espoir que la Fed mette bientôt fin à son resserrement monétaire ont permis aux principaux indices d'enregistrer des gains trimestriels.

Les poids lourds du marché que sont Microsoft Corp et Apple Inc ont été parmi les plus grands stimulants du S&P 500 au cours de la séance, tout comme Amazon.com Inc, Tesla Inc et Nvidia Corp.

Les actions de Meta Platforms Inc ont augmenté après que Citigroup a relevé son objectif de prix sur le titre.

Snowflake a grimpé après que la société d'analyse de données en nuage a annoncé un partenariat avec Nvidia pour permettre aux clients de construire des modèles d'intelligence artificielle en utilisant leurs propres données.

Les actions de Walgreens Boots Alliance ont chuté, la chaîne de pharmacies ayant réduit ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'une baisse de la demande de tests COVID-19 et de vaccins.

D'autres chaînes de pharmacies, dont CVS Health Corp et Rite Aid Corp, ont également chuté.

Les actions de Lordstown Motors Corp se sont effondrées après que le fabricant américain de camions électriques se soit placé sous la protection de la loi sur les faillites et se soit mis en vente. (Reportage de Sinéad Carew à New York, Sruthi Shankar, Johann M Cherian à Bengaluru et Terence Gabriel à New York ; Rédaction de Shinjini Ganguli et Richard Chang)