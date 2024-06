NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York s'est maintenue près de ses sommets historiques vendredi, accordant même un nouveau record au Nasdaq Composite au terme d'une séance indécise.

L'indice Dow Jones (DJIA) a clôturé en baisse de 0,2%, à 38.589,16 points, et l'indice élargi S&P 500 a marqué une pause (-0,04%), à 5.431,60 points. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, s'est distingué en progressant de 0,1%, à 17.688,88 points.

Le Nasdaq et le S&P 500 ont volé de record en record depuis lundi, soutenus par la détente des taux et la publication de bons résultats et prévisions de géants technologiques tels qu'Oracle et Broadcom ainsi que la présentation de nouveaux produits dédiés à l'intelligence artificielle (IA) d'Apple.

Le DJIA a pour sa part essuyé un repli de 0,5% cette semaine, contre un gain hebdomadaire de 1,6% pour le S&P 500 et de 3,2% pour le Nasdaq.

Les taux se sont nettement détendus cette semaine après de bons indicateurs sur l'inflation et malgré la prudence des membres de la Réserve fédérale (Fed), qui n'envisagent en moyenne qu'un abaissement de 0,25 point de pourcentage du taux des fonds fédéraux en fin d'année.

"Prendre plus de risques en prévision d'une réduction des coûts d'emprunt d'un quart de point de pourcentage pourrait s'avérer être une erreur si les taux sont réduits en raison de la détérioration des conditions économiques", a déclaré Adam Hetts, responsable mondial des investissements chez le gestionnaire de fonds Janus Henderson. Ce ne sera peut-être pas le festin annoncé et "les investisseurs jouent avec le feu", a-t-il estimé.

"Nous sommes tous trop obsédés par les 25 points de base", a renchéri Sébastien Page, le directeur des investissements du groupe T.Rowe Price, soulignant que les bénéfices des entreprises, l'essor de l'IA et la liquidité du marché étaient des facteurs tout aussi importants pour ses investissements.

Principal indicateur du jour, la confiance des ménages américains est retombée début juin à son plus bas depuis 7 mois, selon l'enquête de l'université du Michigan, qui pointe des craintes persistantes au sujet de l'inflation.

Sur le marché obligataire, le taux de l'emprunt du Trésor américain à dix ans a reculé de 4 points de base, à 4,212%. Le taux du titre à deux ans a cédé un point de base, à 4,700%.

Sur le marché des changes, l'indice DXY, qui mesure l'évolution du dollar face à un panier de devises, a gagné 0,3%, à 105,51 points.

VALEURS A SUIVRE:

-Adobe (+15%) a publié des résultats bien meilleurs que prévu au trimestre écoulé et a relevé ses prévisions pour l'exercice clos en novembre, tiré par ses ventes de logiciels dans le cloud.

-La Commission européenne s'apprête à engager des poursuites contre Apple (-0,8%) pour atteinte à la concurrence à travers sa plateforme de téléchargement App Store, a rapporté le Financial Times. Ce repli a fait repasser la capitalisation boursière de la marque à la pomme derrière celle de Microsoft (+0,2%), alors qu'Apple était redevenue la veille la première valeur américaine.

-Boeing (-1,9%) pourrait poursuivre sa mauvaise série cette semaine alors que l'avionneur a annoncé vendredi enquêter sur un problème de qualité concernant ses avions 787 Dreamliner non livrés, après avoir découvert que certaines fixations avaient été mal installées sur le fuselage des appareils.

-La justice américaine pourrait rejeter l'accord conclu par Visa (-0,2%) et Mastercard (-0,1%) visant à résoudre le conflit vieux de près de deux décennies avec les commerçants concernant les commissions versées sur les paiements par carte. Une juge fédérale a jugé que l'accord conclu en mars, dans lequel Visa et Mastercard s'engageaient à baisser leurs commissions et à ne plus les augmenter pendant 5 ans, semblaient insuffisants, selon une personne présente au tribunal.

-L'assemblée générale du distributeur de jeux GameStop (-1,4%), qui devait se tenir jeudi soir, a été reportée à lundi en raison d'un problème technique qui a empêché des actionnaires de se connecter à la réunion en streaming.

-L'action RH a plongé de 17% après que la chaîne d'ameublement a fait part de pertes plus élevées que prévu au premier trimestre et prévu des ventes inférieures aux attentes au deuxième trimestre.

