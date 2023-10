New York (awp/afp) - La Bourse de New York a ouvert dans le vert mercredi digérant une hausse des prix de gros plus forte que prévu et une large fusion dans le secteur de l'énergie, en attendant les "minutes" de la Fed.

L'indice Dow Jones avançait de 0,14%, le Nasdaq, à dominante technologique, progressait de 0,35% et le S&P 500 grappillait 0,08% vers 14H20 GMT.

Les taux obligataires à dix ans continuaient de baisser à 4,59% contre 4,65% la veille et 4,80% en fin de semaine dernière.

Mardi, grâce notamment à la baisse des rendements des bons du Trésor, le Dow Jones avait gagné 0,40% à 33.739,30 points, le Nasdaq avait avancé de 0,58% à 13.562,84 points et le S&P 500 avait progressé de 0,52% à 4.358,24 points.

"Les acteurs du marché sont confrontés à un tourbillon d'informations ce matin, allant des nouvelles géopolitiques à celles des des entreprises en passant par les données économiques", a souligné mercredi Patrick O'Hare de Briefing.

"Du côté géopolitique comme économique, ce n'est guère brillant", ajoutait l'analyste évoquant les représailles d'Israël à Gaza.

Au rang des indicateurs, l'indice des prix à la production (PPI) a encore avancé de 0,5% en septembre, plus que les +0,3% prévus, après déjà +0,7% en août.

"Cela marque l'interruption de la désinflation qui était perçue dans les prix à la production, ce qui va se transférer sur les prix aux consommateurs", a commenté l'analyste de Briefing.com.

A 18H00 GMT, le marché prendra connaissance du compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la Réserve fédérale, essayant de discerner si la Fed va encore faire une pause sur les hausses de taux le 1er novembre prochain.

Les investisseurs attendent aussi pour le lendemain l'indice des prix à la consommation (CPI), attendu à +3,6% sur un an en septembre contre +3,7% le mois dernier.

A la cote, Exxon Mobil perdait presque 4% avec l'annonce de l'achat de son compatriote Pioneer Natural Ressources, pour environ 60 milliards de dollars.

Le titre de Pioneer, grand producteur dans le bassin permien au Texas, racheté 253 dollars dans l'opération, progressait de 0,35%.

Les deux entreprises ont mis en avant leur l'objectif d'accélérer l'ambition d'une production neutre en carbone dans le bassin permien pour Pioneer dès 2035, plutôt qu'en 2050.

Mais elles pourraient s'attirer les foudres des défenseurs de l'environnement, à l'heure où les appels à sortir des énergies fossiles se multiplient dans le monde.

Les chaînes de pharmacies et drugstores Walgreens (+1,59%) ainsi que les peintures Sherwin Williams (+0,75%) ont toutes deux annoncé de nouveaux Pdg mardi.

L'événement du jour devrait être l'entrée en Bourse sur le NYSE des sandales à grosses semelles de cuir du fabricant allemand Birkenstock dans un calcul valorisant l'entreprise à 8,6 milliards de dollars.

Birkenstock, qui est dans le giron du groupe de luxe français LVMH tout en gardant une participation familiale, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,11 milliard de dollars ces neuf derniers mois.

"En 2021, la société de capital-investissement L. Catterton et la Financière Agache avaient acquis une participation majoritaire dans Birkenstock, en vue de se développer sur le marché chinois", rappelle Michael Hewson, de CMC Markets.

Dans l'attente de la première cotation de "BIRK", les chaussures Crocs gagnaient 0,48%. Nike grimpait de 1,10%.

A la Bourse de Paris, LVMH cédait 5,35%, le groupe de Bernard Arnault ayant annoncé une progression des ventes plus faible que prévu au troisième trimestre.

Pour Wall Street, l'IPO de Birkenstock est un nouveau test, dans un marché des introductions en Bourse encore convalescent.

Le mois dernier, trois nouveaux entrants ont marqué les esprits: le concepteur de semi-conducteurs Arm, la plateforme de livraison de courses Instacart et le spécialiste du marketing en ligne Klaviyo. Seul Instacart affiche actuellement un cours inférieur à son prix d'introduction.

vmt/eb