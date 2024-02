Les principaux indices de Wall Street ont chuté lundi, sous la pression de la hausse des rendements du Trésor après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a fermement repoussé les spéculations du marché sur des baisses de taux imminentes, tandis que les investisseurs évaluaient les bénéfices des entreprises américaines.

Dans une interview diffusée dimanche, M. Powell a déclaré qu'il fallait davantage de preuves d'une tendance baissière durable de l'inflation pour justifier une baisse des taux, tandis que le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a écrit dans un essai publié lundi qu'une économie résiliente pourrait différer les baisses de taux pendant un certain temps.

De nouvelles données de l'Institute for Supply Management ont montré que la croissance du secteur des services américain s'est accélérée en janvier, avec une mesure des prix des intrants qui a atteint son plus haut niveau en 11 mois.

Ces données ont renforcé les doutes sur le moment où les taux seraient abaissés, d'ores et déjà alimentés par les données de vendredi, qui signalaient la résistance du marché de l'emploi face à des conditions de crédit serrées. L'augmentation des rendements des bons du Trésor américain, qui ont atteint 4,35 % à 30 ans, a exercé une pression supplémentaire sur les actions. "On se rend de plus en plus compte que la Fed ne commencera pas à réduire ses taux en mars. Powell a été très catégorique à ce sujet. Vous avez vu certains des autres gouverneurs de la Fed aujourd'hui réitérer qu'ils ont juste besoin de plus de données à la suite de l'explosion des chiffres de l'emploi vendredi, et pas seulement le rapport de vendredi, mais les révisions des mois précédents", a déclaré Carol Schleif, responsable des investissements chez BMO Family Office à Minneapolis, MN.

"Le marché s'est emballé, surtout après novembre et décembre", a déclaré Mme Schleif, ajoutant qu'elle "ne voyait pas là le début d'un recul majeur", mais plutôt une opportunité pour les investisseurs qui ont des liquidités sur la touche.

La baisse de lundi fait suite à des niveaux de clôture record pour l'indice de référence S&P 500 et le Dow Jones vendredi, stimulés par les gains de Meta Platforms et d'Amazon.com après des résultats financiers solides.

À 14 h 16, le Dow Jones Industrial Average a perdu 235,98 points, soit 0,61 %, à 38 418,44, le S&P 500 a perdu 11,80 points, soit 0,24 %, à 4 946,81 et le Nasdaq Composite a perdu 29,05 points, soit 0,19 %, à 15 599,90.

Le secteur des matériaux du S&P 500 a été le plus important secteur en baisse, avec un recul de 2,4 %, entraîné par une baisse de 14,7 % d'Air Products après que le fabricant de gaz industriels ait prévu un bénéfice pour 2024 inférieur aux estimations. Les secteurs de la technologie et de la santé ont été les plus performants, avec une hausse de 0,5 %.

Près de la moitié des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats et les estimations des bénéfices du quatrième trimestre se sont nettement améliorées, environ 80 % des rapports dépassant les attentes, selon les données du LSEG de vendredi.

"La saison des résultats a été plutôt mitigée. Elle a été plus spécifique aux actions qu'aux secteurs", a déclaré M. Scheif de BMO.

Caterpillar a augmenté de 2,2 %, atteignant un niveau record après avoir publié un bénéfice trimestriel plus élevé, tandis qu'Estee Lauder a bondi de 12,3 %, le fabricant de rouge à lèvres MAC visant à réduire de 3 % à 5 % ses effectifs.

Boeing a chuté de 1,7 % après avoir déclaré qu'un nouveau problème de qualité dans certains avions 737 MAX retarderait certaines livraisons.

Tesla a chuté de 3,4 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis près d'un an, après que Piper Sandler a réduit l'objectif de cours de l'action et suite à un rapport selon lequel la société allemande de logiciels SAP ne s'approvisionnera plus auprès du fabricant de véhicules électriques pour ses voitures de fonction.

Nvidia a progressé de 4 %, atteignant un niveau record à la suite d'un relèvement de l'objectif de cours par Goldman Sachs.

Catalent a grimpé de 9,4 % à la suite du projet de Novo Nordisk, la société mère de Novo Holdings, d'acheter le fabricant de médicaments à façon dans le cadre d'une transaction en espèces de 11,5 milliards de dollars.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 4,6 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 108 nouveaux plus hauts et 109 nouveaux plus bas sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 129 titres ont progressé et 3 076 ont reculé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans une proportion d'environ 2,7 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 24 nouveaux plus hauts et 10 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 67 nouveaux plus hauts et 188 nouveaux plus bas.