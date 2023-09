Les trois principales moyennes de Wall Street ont clôturé en baisse mercredi, le Nasdaq étant en tête des baisses après que des données plus élevées que prévu sur le secteur des services ont alimenté les inquiétudes selon lesquelles une inflation encore faible signifierait que les taux d'intérêt resteraient élevés plus longtemps.

L'Institute for Supply Management (ISM) a déclaré mercredi que son indice des directeurs d'achat du secteur non manufacturier avait augmenté à 54,5 le mois dernier contre des attentes de 52,5, tandis qu'une jauge des prix payés par les entreprises du secteur des services pour les intrants a augmenté.

Les traders parient à 91% que la Réserve fédérale laissera les taux d'intérêt inchangés après sa réunion du 20 septembre, tandis que les paris sur une nouvelle pause en novembre sont d'environ 55%, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"Les données plus élevées que prévu de l'ISM montrent que les investisseurs ne sont pas encore très habiles à lire les feuilles de thé après la pandémie", a déclaré Carol Schleif, responsable en chef des investissements au Family Office de BMO à Minneapolis.

Alors que les acteurs du marché espèrent une baisse prochaine des taux d'intérêt, Mme Schleif a déclaré que les données montrent une économie forte et une inflation qui ne diminue pas "à un rythme tel que la Fed devrait commencer à réduire ses taux dans un avenir prévisible".

Plus tôt dans la journée, Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, avait souligné la nécessité pour la banque centrale de "procéder avec prudence" à ses prochaines mesures de politique monétaire.

La perspective d'une hausse des taux a exercé une pression particulière sur les valeurs de croissance, l'indice de croissance S&P 500 ayant sous-performé l'indice de référence tout au long de la séance. Les investisseurs en actions ont également réagi à la hausse des rendements des bons du Trésor américain à 10 ans et à 2 ans.

"Les valeurs de croissance ont intégré l'idée que l'inflation était bien ancrée et que la Fed allait réduire ses dépenses. Si cette idée ne tient plus, elles seront vulnérables", a déclaré Patrick Kaser, gestionnaire de portefeuille chez Brandywine Global. En plus des inquiétudes concernant les taux, Apple Inc. a subi une pression supplémentaire à la suite d'un rapport indiquant que la Chine avait interdit aux fonctionnaires des agences gouvernementales centrales d'utiliser des iPhones et d'autres appareils de marque étrangère dans le cadre de leur travail.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 31,05 points, soit 0,69 %, pour terminer à 4 465,78 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 148,48 points, soit 1,05 %, pour s'établir à 13 873,99 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 201,61 points, soit 0,58%, à 34 440,36 points.

Parmi les 11 principaux secteurs industriels du S&P 500, le secteur technologique, à forte croissance, a été celui qui a le plus reculé, tandis que le secteur de l'énergie a été soutenu par la hausse des prix du pétrole.

Le S&P 500 a peu réagi à la publication du "Livre Beige" de la Fed sur l'économie américaine, une semaine avant la publication très attendue des données sur l'inflation du mois d'août et la décision de la Fed sur les taux d'intérêt le 20 septembre.

Le rapport a montré une croissance économique américaine "modeste" au cours des dernières semaines, tandis que la croissance de l'emploi était "modérée" et que l'inflation ralentissait dans la plupart des régions du pays.

Les contrats à terme sur le pétrole se sont stabilisés à la hausse mercredi, renforçant les inquiétudes selon lesquelles la récente hausse du prix des matières premières augmenterait la pression inflationniste.

Les actions de Lockheed Martin ont fortement chuté après que le fabricant d'armes américain ait réduit les perspectives de livraison de ses avions F-35.

Les actions de Roku ont augmenté après que la société a déclaré qu'elle réduirait ses effectifs d'environ 10 % et limiterait les nouvelles embauches. (Reportage de Sinéad Carew à New York, Shristi Achar A et Amruta Khandekar à Bengaluru, édition de Vinay Dwivedi et Richard Chang)