Les actions américaines ont clôturé en baisse lundi, les investisseurs hésitant à prendre des paris plus risqués après la mutinerie avortée du week-end en Russie.

Les investisseurs n'étaient pas certains des conséquences de la rébellion des mercenaires russes, qui a soulevé des questions sur l'avenir du président Vladimir Poutine. Lundi, M. Poutine a remercié les mercenaires et les commandants qui se sont retirés pour éviter l'effusion de sang, mais le département d'État américain a déclaré que la situation en Russie restait dynamique.

Les valeurs de croissance ont le plus pesé sur les principaux indices, Meta Platforms Inc, Alphabet Inc et Tesla Inc ayant fortement chuté.

La semaine dernière, les actions américaines se sont essoufflées après un récent rebond, le Nasdaq, à forte composante technologique, ayant mis fin à sa série de huit semaines de hausse après que le président de la Fed, Jerome Powell, a signalé qu'il pourrait y avoir d'autres hausses de taux d'intérêt à l'avenir.

"On n'a pas encore l'impression que tout est clair", a déclaré Carol Schleif, responsable des investissements chez BMO family office à Minneapolis. "Personne ne sait à quoi ressemblera la structure du pouvoir en Russie.

"Les traders ont du mal aujourd'hui à déterminer s'ils veulent être offensifs ou défensifs, de sorte qu'ils ont un pied dans les deux camps. Ils ne savent pas de quel côté le marché va basculer", a-t-elle ajouté.

Compte tenu de cette incertitude, Mme Schleif a noté que les investisseurs prenaient des bénéfices sur les valeurs de croissance qui avaient fortement progressé cette année.

Ils ont également vérifié les valeurs les moins bien notées depuis le début de l'année, telles que les valeurs de rendement et les petites capitalisations, a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Independent Advisor Alliance, à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Les thèmes qui n'ont pas la cote en 2023 fonctionnent aujourd'hui. Peut-être qu'en l'absence d'un jour de risque réel, vous vous lancez dans la chasse aux bonnes affaires", a déclaré M. Zaccarelli.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 18,90 points, soit 0,43 %, pour terminer à 4 329,43 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 156,74 points, soit 1,16 %, pour s'établir à 13 335,78 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 6,69 points, soit 0,02 %, à 33 720,74 points.

Mais le secteur de l'énergie du S&P 500 a progressé, les prix du pétrole ayant augmenté alors que les investisseurs mettaient en balance les inquiétudes concernant la croissance de la demande mondiale et les perturbations de l'offre qui pourraient être exacerbées par l'instabilité politique en Russie.

Une série de données économiques, dont un indicateur clé de l'inflation, les biens durables et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan, sont attendues cette semaine, ainsi que le discours de M. Powell qui pourrait éclairer les plans de relèvement des taux de la Fed.

La plupart des décideurs politiques prévoient au moins deux autres hausses de taux d'un quart de point d'ici la fin de l'année, bien que les traders s'attendent à une hausse supplémentaire en juillet et voient la banque centrale américaine maintenir ses taux jusqu'à la fin de 2023, selon l'outil Fedwatch de CMEGroup.

Parmi les valeurs individuelles, Pfizer Inc a chuté après que le fabricant de médicaments a déclaré qu'il interrompait le développement d'un médicament expérimental contre l'obésité et le diabète en raison de l'augmentation des enzymes hépatiques chez les patients dans les études cliniques.

Alphabet a chuté après qu'UBS a rétrogradé le titre à "neutre", tandis que Tesla a chuté après que Goldman Sachs a réduit la notation du fabricant de voitures électriques à "neutre".

Lucid Group a augmenté après avoir conclu un accord avec Aston Martin au Royaume-Uni qui donnera au fabricant de véhicules électriques une participation de 3,7 % dans la société.

PacWest a grimpé après que la société de capital-investissement Ares Management a déclaré qu'elle avait acquis un portefeuille de prêts financiers spécialisés de 3,5 milliards de dollars auprès du prêteur.

Mais Carnival a chuté après que le croisiériste a annoncé des bénéfices pour le troisième trimestre inférieurs aux attentes de Wall Street. (Reportage de Sinéad Carew à New York, Sruthi Shankar et Johann M Cherian à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli et Richard Chang)