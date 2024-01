Les actions américaines ont été modérées mardi, les investisseurs étant préoccupés par les résultats mitigés des entreprises et les données économiques solides, tandis que la Réserve fédérale se réunissait pour sa réunion de politique monétaire.

Le S&P 500 a chuté, se situant juste en dessous de son record historique de clôture de lundi, tandis que le Nasdaq, qui a été influencé par les grandes valeurs technologiques et les valeurs liées à la technologie, notamment Apple Inc, Amazon.com et Alphabet Inc, a subi une baisse plus importante en termes de pourcentage.

Le Dow Jones, un indice de valeurs sûres, a légèrement progressé.

Les secteurs sensibles à l'économie, tels que le Dow Transports, les puces et les petites capitalisations, ont enregistré des performances inférieures à celles du marché dans son ensemble.

"Les marchés sont dans une configuration de maintien étant donné la semaine chargée", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky. "Il n'y a rien qui puisse faire bouger le marché, surtout à la veille d'un grand nombre d'événements importants au cours des prochains jours.

Sur le plan économique, le département du travail a fait état d'une hausse inattendue des offres d'emploi, ce qui laisse penser que le marché de l'emploi reste trop solide pour que la Fed envisage de réduire son taux directeur dès le mois de mars.

La Fed devrait terminer sa réunion de politique monétaire mercredi en décidant de laisser son taux directeur à 5,25 %-5,50 %. Sa déclaration d'accompagnement et la conférence de presse ultérieure du président de la Fed, Jerome Powell, seront analysées à la recherche d'indices sur le calendrier et le nombre de baisses de taux cette année.

"Je ne pense pas que quiconque s'attende à un changement de politique (de la Fed), mais le communiqué et la conférence de presse sont des événements qui font bouger le marché", a ajouté M. Mayfield. "Il est évident que le marché évaluera le niveau auquel la Fed confirmera son orientation dovish pour 2024.

La saison des rapports du quatrième trimestre est passée à la vitesse supérieure, 144 des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats. Parmi elles, 78 % ont publié des bénéfices qui battent le consensus, selon LSEG.

Dans l'ensemble, les analystes s'attendent maintenant à une croissance des bénéfices du quatrième trimestre de 5,5 % par rapport à l'année dernière, contre 4,7 % au début du mois, selon les données de LSEG.

United Parcel Service a chuté de 7,1 % après que le livreur de colis ait publié des prévisions de revenus annuels décevantes, ce qui a pesé sur les transports.

General Motors a bondi de 8,1 % après que le constructeur automobile a présenté des prévisions de bénéfices pour 2024 optimistes et a promis un retour de capital plus important aux actionnaires.

Ford Motor a également gagné 2,6 %.

À 14h16, l'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 102,91 points, soit 0,28%, pour atteindre 38 434,74. Le S&P 500 a perdu 3,07 points, soit 0,06%, à 4 924,86 et le Nasdaq Composite a chuté de 124,97 points, soit 0,80%, à 15 503,48.

Sur les 11 principaux secteurs de l'indice S&P 500, c'est le secteur technologique qui a le plus reculé, tandis que les valeurs financières ont enregistré les plus fortes hausses en pourcentage.

Alphabet et Microsoft ont tous deux chuté avant les résultats attendus après la clôture.

Les actions de Boeing Co ont chuté de 2,6 % à la veille de la publication de ses résultats trimestriels, attendue avant l'ouverture des marchés mercredi. Le constructeur d'avions est confronté à un examen approfondi de la certification de son 737 MAX 7, qui s'est intensifié après l'explosion d'une cabine en plein vol le 5 janvier.

Citigroup et Bank of America ont augmenté de plus de 3 % à la suite de la révision à la hausse des notations de Morgan Stanley, ce qui a permis à l'indice S&P 500 des banques de progresser de 2,2 %.

Johnson Controls a chuté de 3,3 % après que le fournisseur de matériaux de construction a

a revu à la baisse

de l'année, tandis que MSCI a progressé de 9,5 % après que le fournisseur d'indices mondiaux a

a affiché

un bénéfice plus élevé au quatrième trimestre.

Super Micro Computer a bondi de 3,6 %, après que le vendeur de serveurs a

prévu des ventes trimestrielles

ventes trimestrielles plus élevées que prévu.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,1 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 353 nouveaux sommets et 35 nouveaux creux sur le NYSE. Sur le Nasdaq, 1 460 titres ont augmenté et 2 700 ont baissé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans une proportion d'environ 1,8 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 72 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 184 nouveaux plus hauts et 85 nouveaux plus bas.