Le Nasdaq a été tiré vers le bas par les valeurs technologiques et les prix du pétrole ont bondi mardi, les investisseurs attendant les données clés sur l'inflation dans l'attente de nouveaux indices concernant la voie à suivre pour la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale américaine.

Le S&P 500 a rejoint le Nasdaq en territoire négatif, Oracle Corp pesant sur le sentiment après que la société de services en nuage ait prévu des revenus plus faibles que prévu pour le trimestre en cours, laissant entrevoir un ralentissement plus large de la demande.

Les actions du secteur de l'énergie, stimulées par la hausse des prix du pétrole brut, ont augmenté de 2,3 % et ont contribué à faire passer le Dow Jones en territoire positif.

"On a l'impression d'être à la fin de l'été parce que tout le monde attend que quelque chose se passe et que les marchés ne donnent pas beaucoup d'indications", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille principal chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut. "L'argent cherche le prochain cheval à enfourcher dans cette course vers la fin de l'année.

Au premier plan des préoccupations des acteurs du marché se trouve le rapport crucial sur l'indice des prix à la consommation (IPC) attendu mercredi, qui devrait apporter des éclaircissements sur les méandres de l'inflation et fournir des précisions sur l'orientation des taux d'intérêt directeurs.

Alors que l'IPC de base devrait se tasser, la hausse des prix des carburants devrait entraîner une hausse de l'inflation globale, ce qui ne devrait pas échapper à l'attention de la Fed.

Dans une semaine, la banque centrale tiendra sa réunion de politique générale de deux jours, qui devrait déboucher sur une pause des taux d'intérêt.

"Les gens attendent de comprendre la politique de la Fed, et cette politique est liée à l'inflation, au marché du travail, aux prix et à la demande des consommateurs", a déclaré Bill Merz, responsable de la recherche sur les marchés des capitaux chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis. La Fed est également en mode "wait and see", elle a besoin de voir comment les données évoluent avant de crier victoire.

"La Fed a fait de bons progrès jusqu'à présent ; c'est le dernier kilomètre pour passer de 3 ou 4 % à 2 % qui retient l'attention des investisseurs", a ajouté M. Merz.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 51,97 points, soit 0,15 %, à 34 715,69, le S&P 500 a perdu 17,28 points, soit 0,39 %, à 4 470,18 et le Nasdaq Composite a perdu 114,72 points, soit 0,82 %, à 13 803,18.

Les actions européennes ont enregistré une légère perte, tirées vers le bas par la faiblesse du secteur technologique à la suite des prévisions de revenus d'Oracle et alors que les investisseurs ont adopté une attitude prudente avant le rapport sur l'IPC.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,18% et l'indice MSCI des actions du monde entier a perdu 0,26%.

Les actions des marchés émergents ont perdu 0,13 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 0,12 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 0,95 %.

Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis près de 10 mois, sous l'effet d'un resserrement des perspectives de l'offre et d'une perspective ensoleillée de la demande mondiale de la part de l'OPEP, prolongeant ainsi les gains de l'été qui ont entraîné des pressions inflationnistes.

Le pétrole brut américain a augmenté de 1,78 % pour s'établir à 88,84 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 92,06 dollars, en hausse de 1,57 % sur la journée.

Le billet vert a rebondi face à un panier de devises mondiales, le yen ayant renoncé à ses gains en raison des commentaires du banquier principal du Japon suggérant une fin possible de sa politique de taux d'intérêt négatifs.

L'indice du dollar a augmenté de 0,13 %, tandis que l'euro a baissé de 0,16 % à 1,0731 $.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,38 % par rapport au billet vert, à 147,16 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2488 $, en baisse de 0,17 % sur la journée.

Les rendements des bons du Trésor américain sont restés stables après la vente aux enchères de titres à 10 ans, avant la publication du rapport du Département du travail sur l'indice des prix à la consommation (CPI).

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 4/32 pour atteindre un rendement de 4,2722%, contre 4,288% lundi dernier.

L'obligation à 30 ans a augmenté de 12/32 pour atteindre un rendement de 4,354%, contre 4,377% lundi.

Le prix de l'or a reculé à son plus bas niveau depuis plus de deux semaines, plombé par le renforcement du billet vert.

L'or au comptant a baissé de 0,5% à 1 912,54 dollars l'once.