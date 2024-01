Les actions de Wall Street ont grimpé jeudi, la nouvelle d'une forte croissance de l'économie américaine au quatrième trimestre ayant stimulé le sentiment, tandis que Tesla a chuté à la suite d'une prévision de vente décevante.

Les gains ont prolongé un rallye au cours duquel le S&P 500 a récemment atteint des records pour la première fois en deux ans, porté par l'optimisme concernant l'économie et la baisse des taux d'intérêt, ainsi que par des paris sur l'intelligence artificielle.

Tesla a chuté de près de 13 %, atteignant son plus bas niveau depuis mai 2023, après que son PDG, Elon Musk, a averti que la croissance des ventes ralentirait cette année malgré les réductions de prix qui ont affecté ses marges. La valeur boursière du constructeur automobile s'est ainsi établie à environ 573 milliards de dollars, soit un niveau inférieur à celui d'Eli Lilly et de Broadcom.

Le marché américain de l'automobile est en train de s'effondrer.

a progressé plus rapidement que prévu

au cours du trimestre de décembre, dans un contexte de fortes dépenses de consommation, déjouant les pronostics de récession après le relèvement agressif des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, avec une croissance de 2,5 % sur l'ensemble de l'année.

"Le PIB a été une bonne surprise pour le marché dans la mesure où il n'y a pas eu d'inflation problématique et où les consommateurs continuent de dépenser de l'argent", a déclaré Rob Haworth, directeur principal de la stratégie d'investissement chez U.S. Bank Asset Management Group. "Il y a donc plus de soutien pour l'idée que la croissance des bénéfices et des ventes des entreprises devrait être meilleure à mesure que nous avançons.

D'autres données ont montré que les demandes initiales de chômage pour la semaine se terminant le 20 janvier ont augmenté à 214 000, plus que le chiffre estimé de 200 000.

La semaine prochaine, les résultats trimestriels d'Apple, de Microsoft, d'Amazon, d'Alphabet et de Meta Platforms donneront aux investisseurs un aperçu du bien-fondé des valorisations élevées de ces poids lourds, suite à l'envolée de leurs actions depuis que Wall Street a touché le fond en 2022.

Le S&P 500 était en hausse de 0,10 % à 4 873,43 points.

L'indice Nasdaq Composite a reculé de 0,24 % à 15 445,36 points, tandis que l'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,11 % à 37 846,57 points.

D'autres fabricants de voitures électriques ont chuté après la publication du rapport trimestriel de Tesla mercredi en fin de journée. Rivian Automotive et Lucid Group ont chuté respectivement de 2 % et de 6,6 %.

Humana a chuté de 11 % après être devenu le dernier assureur santé à prévoir des bénéfices annuels décevants, entraînant l'indice S&P 500 du secteur de la santé à la baisse de 0,8 %.

UnitedHealth a perdu 6,3 % et Cigna 3,2 %.

IBM a bondi d'environ 10 % après avoir prévu une croissance de son chiffre d'affaires annuel supérieure aux estimations, tandis que Comcast a progressé de 4,3 % après que le géant des médias a dépassé les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel.

American Airlines a grimpé de près de 10 % après avoir annoncé des bénéfices annuels largement supérieurs aux prévisions.

Parmi les entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à présent, 82 % ont dépassé les attentes, selon les données de LSEG. À titre de comparaison, la moyenne à long terme est de 67 %.

Parmi les autres grands mouvements, Boeing a chuté de 6,3 % après que l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis a interdit au constructeur d'avions en difficulté d'augmenter la production de ses avions à fuselage étroit 737 MAX.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse au sein du S&P 500 dans une proportion de 2,7 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 46 nouveaux sommets et deux nouveaux creux ; le Nasdaq a enregistré 85 nouveaux sommets et 106 nouveaux creux.