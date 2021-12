PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York est passée dans le vert mercredi malgré le ton plus restrictif de la Réserve fédérale (FED), qui prévoit d'accélérer le retrait de ses achats d'actifs et envisage désormais trois hausses de taux en 2022 pour contrer l'inflation.

L'indice Dow Jones gagnait 0,2% en séance, à 35.609 points. Effaçant les pertes enregistrées dans la journée, le S&P 500 s'adjugeait 0,3%. Le Nasdaq Composite gagnait également 0,3%.

Les marchés américains avaient perdu du terrain ces derniers jours dans l'attente de la décision de la Fed. Le scénario d'un durcissement plus marqué que prévu de la politique monétaire semble bien accueilli mercredi, les investisseurs saluant la décision de la banque de s'attaquer à la hausse des prix.

"Trois hausses de taux l'an prochain signifient 75 points de base, ce qui est beaucoup plus que ce que les intervenants de marché anticipaient", note Naeem Aslam, analyste chez AvaTrade. "Sur le marchés action, les opérateurs avaient prié pour que la Fed se montre aggressive et ils apprécient le fait qu'elle soit enfin prête à s'attaquer à l'inflation qui devient incontrôlable", résume l'analyste.

-Thomas Varela, Agefi-Dow Jones

December 15, 2021 15:03 ET (20:03 GMT)