Les actions américaines ont légèrement progressé mercredi, le S&P 500 se rapprochant de son plus haut niveau historique grâce aux perspectives d'une baisse anticipée des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

L'indice de référence est à deux doigts de dépasser son record de clôture atteint en janvier 2022 et est en passe de réaliser sa plus forte hausse trimestrielle depuis trois ans.

Huit des onze sous-secteurs de l'indice étaient dans le vert mercredi, l'indice des biens de consommation discrétionnaire étant en tête des gains.

Une clôture au-dessus du niveau de 4 796,56 confirmerait que le S&P 500 est dans un marché haussier depuis qu'il a touché le nadir du marché baissier, le plus bas de clôture atteint en octobre 2022.

Les volumes devraient toutefois rester faibles, la plupart des participants étant partis en vacances de fin d'année et les catalyseurs étant peu nombreux, seules les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage étant attendues jeudi.

"Traditionnellement, entre Noël et le Nouvel An, il n'y a pas beaucoup d'activité, mais je remarque qu'une émotion dominante d'optimisme semble être omniprésente cette semaine", a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management à Boston.

Je pense que la Fed ne relèvera pas ses taux en 2024 et que l'économie continuera d'afficher un "atterrissage en douceur" réussi. Cela devrait constituer une base solide pour la poursuite de la hausse en 2024".

La hausse des principaux indices, qui dure depuis huit semaines, s'est accélérée il y a deux semaines après que la Fed a signalé la fin de son cycle de relèvement des taux et ouvert la porte à d'éventuelles baisses de taux en 2024.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les opérateurs parient actuellement à 84 % sur une baisse des taux de la Fed en mars, contre 21 % environ à la fin du mois de novembre.

À 9:49 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 27,61 points, ou 0,07%, à 37 572,94, le S&P 500 était en hausse de 3,27 points, ou 0,07%, à 4 778,02, et le Nasdaq Composite était en hausse de 20,33 points, ou 0,13%, à 15 094,90.

Les gains de Tesla ont conduit le Nasdaq à la hausse dans les premiers échanges après des rapports que le fabricant de véhicules électriques prévoyait de lancer une version améliorée de son modèle Y.

Parmi les mouvements individuels, les actions de Bit Digital ont augmenté de 14,4 %, car le mineur de bitcoins basé aux États-Unis prévoit de doubler sa flotte d'exploitation minière pour atteindre environ 6,0 éther par seconde en 2024.

Coherus BioSciences a augmenté de 24,6 % après que la société a déclaré que la FDA américaine a approuvé son dispositif d'administration de médicaments pour son traitement anti-infectieux.

La valeur des actions de First Wave BioPharma a plus que doublé après que le développeur de médicaments a accepté de vendre son médicament contre les maladies inflammatoires de l'intestin à une société dont l'identité n'a pas été révélée.

Cytokinetics a grimpé de 62,1 % après que son médicament expérimental contre les maladies cardiaques a atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée très attendue, ce qui le met sur la bonne voie pour concurrencer un traitement rival de Bristol Myers Squibb.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,51 contre 1 sur le NYSE et de 1,44 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 29 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 112 nouveaux plus hauts et 24 nouveaux plus bas. (Reportage de Shubham Batra et Amruta Khandekar à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli)