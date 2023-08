Les principaux indices de Wall Street ont légèrement augmenté jeudi après que les données sur l'inflation se soient révélées conformes aux estimations, alimentant les espoirs de la Réserve fédérale de suspendre son resserrement monétaire, tandis que les actions de Salesforce ont grimpé grâce à des prévisions optimistes.

Le rapport du Département du Commerce a montré que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), considéré comme la jauge d'inflation préférée de la Fed, a augmenté de 3,3 % en juillet sur une base annuelle, répondant aux attentes d'une hausse de 3,3 %.

En excluant les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice de base des prix PCE a augmenté de 4,2 % en juillet, en glissement annuel, ce qui est également conforme aux estimations.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une pause dans les hausses de taux lors de la réunion de septembre de la Fed est restée intacte à 88,5 %, tandis que la probabilité que la banque centrale maintienne ses taux inchangés en novembre s'élevait à 51 %.

"Vous constatez une décélération de l'inflation, ce qui est le scénario que nous avons depuis un certain temps", a déclaré Tony Roth, directeur des investissements chez Wilmington Trust.

"Il y a beaucoup de données à venir (mais) il est très possible que la Fed ne bouge pas en novembre et que nous en ayons fini avec les hausses de taux".

Les investisseurs attendent maintenant les données plus complètes sur l'emploi non agricole, attendues vendredi, pour obtenir plus de clarté sur la trajectoire monétaire probable de la Fed.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé à 4,09 %, entraînant une hausse de 0,8 % à 2,1 % des principales actions de croissance, notamment Amazon, Meta Platforms et Tesla.

Pour maintenir l'indice Dow Jones Industrial Average à flot, Salesforce a augmenté de 3,3 % grâce aux prévisions de revenus optimistes du fournisseur de logiciels basés sur l'informatique dématérialisée, qui bénéficie de hausses de prix et d'une demande résiliente.

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 26 août sont tombées à 228 000, par rapport aux estimations de 235 000 demandes, ce qui a détendu le sentiment des investisseurs.

Ces données font suite à une croissance plus faible que prévu des emplois privés mercredi, qui a signalé un affaiblissement du marché du travail et a conduit le S&P 500 à un sommet de clôture de trois semaines.

Les trois principaux indices étaient en passe d'enregistrer des pertes ce mois-ci, le S&P 500 et le Nasdaq devant connaître leur première baisse mensuelle depuis cinq ans en raison de l'incertitude entourant les taux d'intérêt.

À 11:42 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 24,46 points, soit 0,07%, à 34 914,70, le S&P 500 était en hausse de 7,81 points, soit 0,17%, à 4 522,68, et le Nasdaq Composite était en hausse de 54,59 points, soit 0,39%, à 14 073,90.

Parmi les autres valeurs, Dollar General a chuté de 14,7 % après que le détaillant à prix réduit a réduit ses prévisions de ventes annuelles à magasins comparables. Les actions de son homologue Dollar Tree ont également chuté de 2,6 %.

Les données désastreuses sur l'industrie manufacturière en Chine ont fait chuter les actions cotées en bourse des sociétés chinoises JD.com et Baidu de 3,1 % et 1,8 %, respectivement.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,53 contre 1 sur le NYSE et de 1,40 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 19 nouveaux sommets sur 52 semaines et trois nouveaux creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 57 nouveaux sommets et 51 nouveaux creux.