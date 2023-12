Les principaux indices de Wall Street ont entamé la dernière semaine de l'année sur une note positive mardi, alors que les paris croissants sur des réductions de taux anticipées par la Réserve fédérale ont renforcé le sentiment des investisseurs après les vacances de Noël.

Tous les sous-indices du S&P 500 étaient dans le vert, à l'exception du secteur de la santé, l'indice de référence étant sur le point de dépasser son record de clôture atteint en janvier 2022.

Une clôture au-dessus de ce niveau confirmerait que l'indice de référence est en hausse depuis qu'il a atteint son point le plus bas en octobre 2022.

Les volumes de transactions devraient toutefois rester faibles au cours de cette semaine, la plupart des acteurs du marché étant absents pour cause de vacances de fin d'année.

Les actions américaines ont clôturé en hausse vendredi après que le rapport du département du commerce sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) a montré que l'inflation continue de se rapprocher de l'objectif annuel moyen de 2 % de la Fed.

Les trois principaux indices ont également enregistré leur huitième gain hebdomadaire consécutif vendredi à la suite du rapport, la plus longue série de gains pour le S&P 500 depuis fin 2017.

La seule donnée économique clé attendue cette semaine est le rapport sur les demandes d'allocations chômage jeudi et aucun responsable de la Fed n'est censé s'exprimer.

"La séance de négociation sera assez calme. La dynamique reste orientée vers la hausse, mais je ne pense pas que nous verrons un volume important qui suggérerait que nous pourrions être dans une forte reprise", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

"Nous avons eu un bon chiffre d'inflation vendredi. Si l'inflation continue de baisser en janvier et février, il y a de fortes chances que la Fed réduise (les taux) plus tôt que prévu."

Les paris des traders sur une baisse des taux d'au moins 25 points de base en mars 2024 s'élèvent à 86 %, contre environ 21 % en novembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

À 9:40 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 43,65 points, ou 0,12%, à 37 429,62, le S&P 500 était en hausse de 10,63 points, ou 0,22%, à 4 765,26, et le Nasdaq Composite était en hausse de 57,15 points, ou 0,38%, à 15 050,12.

Les actions de Manchester United ont augmenté de 2,0 % après que le milliardaire Jim Ratcliffe a conclu un accord attendu depuis longtemps pour acheter une participation de 25 % dans le club de football à 33 dollars par action.

Parmi les autres mouvements, Gracell Biotechnologies a grimpé de 59,6 % après qu'AstraZeneca a déclaré mardi qu'elle achèterait la société basée en Chine pour un montant allant jusqu'à 1,2 milliard de dollars, alors que la société pharmaceutique anglo-suédoise poursuit ses ambitions en matière de thérapie cellulaire.

Intel Corp a augmenté de 2,9 % après que le gouvernement israélien a accepté de lui accorder une subvention de 3,2 milliards de dollars pour une nouvelle usine de puces de 25 milliards de dollars qu'il prévoit de construire dans le sud d'Israël, comme l'ont déclaré les deux parties mardi.

Les valeurs liées aux cryptomonnaies, telles que Marathon Digital, Bitfarms et Riot Platforms, ont chuté de 1,8 % à 2,7 % après que le bitcoin a glissé de plus de 2 %.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,98 contre 1 sur le NYSE et de 1,64 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 16 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 73 nouveaux plus hauts et 10 nouveaux plus bas.