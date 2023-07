New York (awp/afp) - La Bourse de New York a débuté en hausse vendredi la dernière séance d'une semaine enthousiaste pour les actions, après la décrue de l'inflation américaine et de bons résultats bancaires.

L'indice Dow Jones gagnait 0,45%, le Nasdaq, à dominante technologique qui a tiré le marché ces deux dernières séances, avançait de 0,62%. L'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 0,35% vers 14H20 GMT.

Jeudi, le Dow Jones avait gagné 0,14% à 34.762 points, l'indice Nasdaq avait pris 1,58% à 15.705,25 points et l'indice élargi S&P 500 s'était apprécié de 0,85% à 4.549,75 points. Nasdaq et S&P 500 avaient enregistré leur plus haut niveau en clôture depuis début avril 2022.

Après le ralentissement de l'indice des prix à la consommation (CPI) à 3% sur un an en juin puis celui de l'indice PPI des prix à la production (+0,1% sur un mois), c'était au tour des prix à l'importation de marquer le pas.

Ceux-ci ont reculé de 0,2% en juin et sont en déclin de 6,1% sur douze mois, ce qui exclut toute inflation importée aux Etats-Unis.

Les prix à l'exportation sont aussi en baisse, à -0,9% sur le mois et -12% sur un an, selon les chiffres du gouvernement publiés vendredi.

"Les implications sur la politique monétaire sont minimes", a estimé Matthew Martin d'Oxford Economics, alors qu'il y a 95% de chances, selon les marchés, que la banque centrale américaine (Fed) relève encore ses taux d'un quart de point de pourcentage fin juillet pour les situer entre 5,25% et 5,50%.

"Mais compte tenu du niveau du CPI et du PPI publié cette semaine, les données de juin signalent que l'inflation se modère dans l'ensemble de l'économie", a ajouté l'analyste.

Cet optimisme sur l'évolution de l'inflation s'est traduit par un regain d'enthousiasme à la Bourse ces derniers jours.

"Le moins qu'on puisse dire, c'est que le marché a été de bonne humeur cette semaine, grâce aux données d'inflation satisfaisantes, à une baisse des taux du marché et à un élargissement de l'intérêt des investisseurs pour d'autres actions" que les grands noms de la technologie, a résumé Art Hogan de Briefing.com.

Les taux obligataires se stabilisent après un fort repli à un plus bas en deux mois cette semaine, à la suite des bonnes nouvelles concernant l'inflation.

Ceux à dix ans s'établissaient à 3,78% contre 3,76%.

Autre bonne nouvelle, la confiance des consommateurs, mesurée par l'Université du Michigan, a nettement augmenté en juin pour s'établir au plus haut depuis septembre 2021.

Vendredi, de bons résultats bancaires ont aussi solidifié la confiance, alors que s'ouvre la saison des résultats.

JPMorgan prenait 0,97% à 150 dollars après avoir annoncé un bond de ses résultats trimestriels dû en partie au rachat de First Republic.

La plus grande banque américaine par la taille des actifs a dégagé un bénéfice net de 14,47 milliards de dollars au deuxième trimestre (+67% sur un an). Hors First Republic, ce chiffre a progressé de 40%.

Le fonds d'investissement BlackRock lâchait 1,67% en revanche malgré un bond de son bénéfice sur un chiffre d'affaires toutefois en recul.

La plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase dont l'action s'était envolée de presque 25% la veille, continuait dans le vert mais sur une cadence plus modérée (+2,69%)

Membre du Dow Jones, l'assureur santé UnitedHealth grimpait de 7,10% après avoir vu une augmentation de ses profits au 2e trimestre malgré la hausse des coûts des soins.

Le groupe, qui gère l'assurance santé de quelque 50 millions d'Américains, a bénéficié de la privatisation partielle de l'assurance santé des retraités (Medicare Advantage) plus économique pour les assureurs mais qui limite l'accès à des soins plus onéreux.

