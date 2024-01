New York (awp/afp) - La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé vendredi après des données un peu plus optimistes que la veille sur l'inflation aux Etats-Unis et plusieurs annonces de résultats bancaires.

Indécis, l'indice Dow Jones qui avait démarré dans le vert, cédait 0,25% vers 15H05 GMT. Le Nasdaq grappillait 0,15% et tandis que le S&P 500 progressait de 0,13%.

Les prix de gros ont légèrement baissé (-0,1%) le mois dernier offrant une bonne surprise car une légère hausse était attendue, et apportant un regain d'optimisme au lendemain de chiffres de l'inflation moins bons que prévu.

Les indices boursiers qui s'apprêtaient à ouvrir dans le rouge avant la publication de l'indice ont brièvement réagi positivement à la nouvelle.

Quant aux taux obligataires, ils se détendaient rapidement à 3,92% contre 3,96% pour ceux à dix ans. Les rendements courts à deux ans glissaient à 4,12% contre 4,24%.

La veille l'indice des prix à la consommation CPI était ressorti en hausse (+3,4% sur un an contre 3,1% en novembre) ce qui avait modérément refroidi Wall Street. Le Dow Jones avait grignoté 0,04%, l'indice Nasdaq avait fini stable et l'indice S&P 500 avait lâché 0,07%.

Sur le front géopolitique, le conflit Israël-Hamas s'est déplacé au Yémen vendredi où les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont mené dans la nuit des frappes contre les rebelles Houthis.

Ceux-ci menacent depuis des semaines le trafic maritime international en mer Rouge en "solidarité" avec les Palestiniens de Gaza.

Dans l'immédiat, les commentaires des analystes notaient que les chiffres d'inflation "ne prenaient pas encore en compte les nouveaux problèmes de chaîne d'approvisionnement provoqués par le conflit en mer Rouge", comme l'indiquaient Will Compernolle de FHN Financial.

Un flot de résultats bancaires et de nouvelles d'entreprises s'est par ailleurs abattu sur le marché vendredi avec des fortunes diverses.

Citigroup a annoncé prévoir supprimer 20.000 postes à moyen terme au titre d'une restructuration majeure touchant notamment l'activité internationale de la banque. Le titre gagnait 0,50%.

Bank of America lâchait 1,35% après des résultats en net recul au quatrième trimestre lesté par des charges exceptionnelles et une diminution des dépôts. Le bénéfice net ressort à 3,1 milliards de dollars (-56%) sur un an.

JPMorgan Chase ( a aussi vu son bénéfice net fléchir au quatrième trimestre 2023, sous l'effet d'une contribution obligatoire au fonds de garantie des dépôts, conséquence de la crise bancaire du printemps. Le bénéfice net ressort à 9,3 milliards de dollars, en repli de 15% sur un an. Le titre de la banque d'affaires gagnait 1% vers 15H00 GMT.

L'action de la compagnie aérienne Delta Airlines chutait de 6,75% malgré des résultats trimestriels plus forts que prévu. Les investisseurs ont été déçus par les projections de bénéfices par action pour 2024.

Les titres du secteur pétrolier avançaient, portés par les craintes d'une escalade du conflit au Moyen-Orient après les frappes britanniques et américaines qui faisaient grimper le pétrole.

Exxon progressait de 0,81%, ConocoPhillips de 1% tout comme Chevron.

