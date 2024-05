Les actions américaines ont été mitigées dans un marché agité vendredi, suite à des prises de bénéfices après un rallye de plusieurs semaines soutenu par des données qui ont appuyé les attentes de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année.

L'indice de référence S&P 500 a légèrement progressé après avoir limité ses pertes, tandis que le Nasdaq a baissé, mais tous deux sont restés sur la voie d'une quatrième semaine consécutive de hausse. Le Dow Jones a progressé, en voie d'enregistrer sa cinquième semaine de hausse consécutive.

Les bons résultats des entreprises, l'inflation et d'autres données économiques ont renforcé les espoirs des investisseurs quant à une réduction des taux d'intérêt de la Fed cette année.

Les trois principaux indices ont atteint des niveaux record jeudi, lorsque le Dow Jones a franchi la barre des 40 000 points, avant de clôturer dans le rouge.

"Aujourd'hui est un peu une journée de digestion : nous venons de franchir des records et nous sommes maintenant sur une quatrième semaine consécutive de gains, et le marché semble prendre une pause", a déclaré Keith Lerner, co-responsable des investissements chez Truist Advisory Services à Atlanta.

Les traders considèrent qu'il y a 68 % de chances que la Fed réduise ses taux pour la première fois en septembre, selon l'outil FedWatch du CME.

Sept des 11 secteurs de l'indice S&P 500 ont progressé, les actions du secteur de l'énergie étant en tête des gains, tandis que le secteur de la technologie a été le plus grand perdant.

Parmi les poids lourds de la technologie, Nvidia, qui publiera ses résultats trimestriels la semaine prochaine, a perdu 2 %, tandis qu'Alphabet a progressé de 0,7 %. Amazon a augmenté de 0,4 %, Apple a baissé de 0,1 % et Meta a perdu 0,7 %.

À 02:56 p.m. ET, l'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 84,38 points, soit 0,21%, pour atteindre 39 953,76. Le S&P 500 a gagné 1,05 points, soit 0,02%, à 5 298,15 et le Nasdaq Composite a perdu 27,57 points, soit 0,16%, à 16 670,89.

"Pour toutes les fois où j'ai vu le marché atteindre des jalons et de nouveaux sommets, il y a presque toujours une consolidation autour, même s'il semble que tout cela soit psychologique", a déclaré Tom Plumb, directeur général et gestionnaire de portefeuille chez Plumb Funds à New York.

"Les gens ont reçu des signaux mitigés sur l'inflation cette semaine et le prochain grand catalyseur sera la semaine prochaine, lorsque Nvidia publiera ses résultats. C'est donc l'un de ces jours où vous semblez gagner du temps".

Advanced Micro Devices a gagné 0,1 % après que Microsoft a déclaré qu'il prévoyait d'offrir à ses clients de l'informatique en nuage une plateforme de puces d'intelligence artificielle AMD qui rivaliseront avec les composants fabriqués par Nvidia.

Reddit a augmenté de 11,2 % après avoir conclu un partenariat avec OpenAI pour apporter son contenu à ChatGPT.

GameStop a perdu 24 % après avoir déposé une demande d'offre mixte et déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes nettes du premier trimestre chutent par rapport à l'année précédente.

L'action est toujours en passe de réaliser des gains hebdomadaires importants, tout comme AMC Entertainment, le chouchou des investisseurs dans le secteur de la vente au détail, grâce à l'enthousiasme suscité par le retour sur les réseaux sociaux de "Roaring Kitty", la figure centrale du rallye des mèmes boursiers de 2021. Les actions d'AMC ont chuté de 4,4 %.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,01 contre 1 sur le NYSE. Sur le Nasdaq, 1 898 titres ont augmenté et 2 242 ont baissé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,18 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 39 nouveaux records sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 136 nouveaux records et 59 nouveaux plus bas. (Reportage de Chibuike Oguh à New York ; reportages complémentaires de Bansari Mayur Kamdar et Shristi Achar A à Bengaluru ; Rédaction)